Elon Musk no Brasil: saiba o que fez em 2022

Em maio de 2022, o bilionário Elon Musk, conhecido por suas empresas como Tesla, SpaceX e Starlink, fez sua primeira visita ao Brasil. Essa viagem aconteceu em um momento em que ele buscava expandir seus negócios e formar parcerias para levar internet a locais remotos, com um foco especial na Amazônia.

Logo no dia 20 de maio, Musk se encontrou com o então presidente Jair Bolsonaro em uma reunião em São Paulo, que reuniu ministros, empresários e autoridades. O objetivo era discutir projetos relacionados a tecnologia, conectividade e monitoramento ambiental.

### Um encontro com foco na conectividade

Durante a reunião, Musk apresentou os planos da Starlink, seu serviço de internet via satélite, que promete conectar regiões de difícil acesso com o uso de milhares de satélites. A proposta era conectar escolas rurais e comunidades isoladas na Amazônia. Nesses lugares, onde a infraestrutura tradicional de internet geralmente não chega, a Starlink poderia proporcionar acesso ao mundo digital.

### Educação e preservação ambiental

Musk enfatizou como essa tecnologia poderia beneficiar a educação e ajudar na preservação do meio ambiente. A ideia era instalar as antenas da Starlink em escolas da Amazônia Legal, facilitando que crianças e jovens tivessem acesso à internet e, assim, ao ensino remoto.

Além disso, foram discutidas maneiras de usar os satélites para monitorar desmatamento e outras atividades ilegais na floresta. Musk sugeriu que a capacidade de transmitir dados em tempo real poderia ser um grande aliada das autoridades no combate a crimes ambientais.

### Impacto e repercussão

A visita de Musk não passou despercebida, gerando um grande burburinho tanto no Brasil quanto no exterior. Enquanto muitos viam sua presença como uma prova do interesse internacional no potencial tecnológico do país, críticos apontaram que faltaram detalhes sobre os acordos propostos.

Apesar das divergências, a passagem de Musk destacou a importância do Brasil no cenário de conectividade e inovação. Desde então, a Starlink tem ampliado sua atuação no país, levando internet para áreas onde outros provedores não conseguem chegar.

Essa foi a única visita oficial de Elon Musk ao Brasil até hoje, mas sua presença deixou um legado envolvendo a tecnologia, a educação e a preservação ambiental em foco.