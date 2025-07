Linkin Park retira One More Light dos shows após morte de Chester Bennington

O Linkin Park anunciou que a canção “One More Light” não será mais apresentada em seus shows ao vivo após a morte do vocalista Chester Bennington. Este tema, que é a faixa-título do último álbum da banda com Bennington, foi considerado “triste demais para ser tocado” pelo co-fundador Mike Shinoda.

Em uma entrevista, Shinoda comentou que a música foi escrita inicialmente em homenagem a um colega da gravadora que faleceu. No entanto, com a morte de Chester, a percepção da canção mudou, e ela passou a ser vista como um tributo a ele. “Depois que Chester faleceu, o mundo decidiu que a música era sobre ele. E assim, é triste demais para tocar”, explicou.

Chester Bennington faleceu em 2017, e, em resposta ao luto, Shinoda lançou seu álbum solo “Post Traumatic”, que refletiu seus sentimentos de dor, além de servir como um espaço de conexão com os fãs. Ele ressaltou que queria que os fãs se sentissem confortados, sabendo que ele ainda estava presente para eles.

Com o tempo, Shinoda também revelou que as apresentações ao vivo se tornaram “exaustivas” para ele, pois precisava lidar com sua própria tristeza, ao mesmo tempo em que percebeu a emoção dos fãs nos shows. Ele fez uma analogia com terapeutas que, após ajudarem os outros, também necessitam de apoio.

Após um hiato de sete anos, o Linkin Park voltou a se apresentar ao vivo com novos integrantes, incluindo a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain. O baixista Dave “Phoenix” Farrell comentou sobre o retorno da banda e a experiência de trabalhar com os novos músicos em uma entrevista recente.