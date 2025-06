Pré-estreia do musical de Rita Lee: dicas para aproveitar ao máximo

Musical "Rita Lee — Uma Autobiografia Musical" Estreia no Rio de Janeiro

O musical “Rita Lee — Uma Autobiografia Musical” teve sua estreia no Teatro Casa Grande, no Leblon, na última quinta-feira (26/06), com uma sessão exclusiva para convidados. O espetáculo chegou ao Rio após grande sucesso em São Paulo, onde foi visto em 180 sessões lotadas.

A atriz Mel Lisboa, que interpreta Rita no palco, já foi reconhecida com o Prêmio Shell de melhor atriz pela performance na adaptação da obra. Há cinco anos, Mel se apresentou com “Rita Lee Mora ao Lado”, baseada em um livro de Henrique Bartsch, e teve a oportunidade de encontrar a própria Rita Lee, que comentou sobre a conexão entre as duas.

Os ingressos para o espetáculo estão praticamente esgotados, e novas datas foram adicionadas, incluindo uma extra no dia 5 de julho. O musical, que fica em cartaz até 3 de agosto, tem capacidade para 920 espectadores e promete uma experiência marcante.

Dirigido por Débora Dubois e Marcio Macena, o espetáculo apresenta momentos da vida de Rita Lee, desde sua infância até 2015. Ao todo, 38 canções são apresentadas, muitas das quais fazem com que a plateia cante junto, criando um ambiente de nostalgia e interação.

Entre os convidados da estreia, Vera Fischer compartilhou suas memórias com Rita, lembrando momentos divertidos que passaram juntas durante shows e bastidores. "Ela era uma farra e a gente se adorava", declarou Vera, destacando a inteligência e a criatividade da homenageada.

A atuação de Mel Lisboa tem sido elogiada tanto pela crítica quanto pelo público, que se emociona com a performance. O repertório musical foi especialmente escolhido por Guilherme Samora, amigo de Rita e participante da pesquisa e roteiro do espetáculo.

Outros atores também fazem parte do elenco, incluindo Bruno Fraga como Roberto de Carvalho e Fabiano Augusto como Ney Matogrosso, entre outros.

Após a apresentação, a festa continuou em um restaurante próximo, o Alba, em Botafogo, onde Vera Fischer e outros convidados celebraram até a madrugada a nova produção dedicada à icônica artista.