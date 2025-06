Dois mil computadores antigos encontrados em celeiro geram lucro no eBay

O celeiro prestes a desabar em Massachusetts revelou um verdadeiro achado para os amantes de tecnologia: foram encontrados 2.200 computadores NABU, que marcaram a história das primeiras formas de internet. Esses equipamentos, que antes eram considerados tesouros esquecidos, agora estão fazendo sucesso no eBay, transformando-se em uma verdadeira mina de ouro.

O proprietário, o aposentado James Pellegrini, comprou esses computadores no fim dos anos 1980. Desde 11 de abril de 2025, suas vendas já ultrapassaram US$ 56 mil, e ele acumulou centenas de avaliações positivas na plataforma. Vale destacar que esses computadores não são só peças de coleção; eles têm uma história rica que desperta a curiosidade de muitos.

Computadores NABU e seu papel na história da internet

Os NABU, que significa Natural Access to Bi-directional Utilities, foram lançados em 1983 como computadores sem disco rígido. Eles funcionavam por meio de uma conexão via cabo, antecipando conceitos que mais tarde fariam parte da internet moderna, como downloads e uploads de dados. Dotados de um processador Zilog Z80A, operando a 3,58 MHz e com 64 KB de RAM, esses computadores eram conectados à TV, recebendo conteúdos de servidores centrais.

Embora a ideia fosse inovadora, o projeto enfrentou problemas e foi encerrado em 1985 devido às limitações da infraestrutura de rede da época. Mesmo assim, o impacto desse modelo ainda é sentido hoje, especialmente entre os colecionadores.

Tesouro esquecido em celeiro de Massachusetts

Após a falência da NABU Network, Pellegrini adquiriu a sobra do estoque, que acabou sendo guardada em um celeiro por décadas. O local, que não recebeu a devida manutenção, chegou a acumular quase 20 toneladas de equipamentos, o que gerou preocupação quanto à sua estrutura.

As primeiras tentativas de vender os computadores na internet por US$ 20 não atraíram muita atenção, mas a entrada no eBay mudou tudo. Os preços ajustados variavam de US$ 60 a US$ 120 por unidade, levando a um interesse tão grande que a conta de Pellegrini foi temporariamente suspensa enquanto o eBay verificava a quantidade de produtos à venda.

Valorização no mercado e movimento de restauro

Computadores raros como os NABU chamam a atenção de colecionadores e entusiastas do mundo retro. Um vídeo de um YouTuber famoso mostrou o conteúdo das caixas, revelando que os aparelhos estavam em excelente estado. Além de trazer uma grande variedade de jogos, iniciativas como o NABU Network Reconstruction Project da York University têm trabalhado para revitalizar o uso da rede original.

Esses projetos permitem que pessoas explorem funcionalidades como chatbots e sintetizadores de voz, trazendo à tona uma tecnologia que parecia perdida.

Popularidade e ganhos com a redescoberta

Em apenas três dias de vendas, quase 25% do lote já havia sido vendido, e desde então, o faturamento de Pellegrini em abril de 2025 chegou a US$ 56 mil. Esse sucesso se reflete nas mais de 700 avaliações positivas recebidas, mostrando o quanto esses dispositivos ganharam status entre os colecionadores.

Embora o projeto inicial de Pellegrini nunca tenha se concretizado, o que ele fez ao resgatar esses computadores criou uma "renascença" para uma tecnologia que já parecia obsoleta.

O destino das unidades remanescentes

Os computadores que sobraram estão sendo vendidos aos poucos. Muitos deles têm um futuro garantido em museus, como o Computer Museum da York University, enquanto outros irão parar em coleções particulares. Existe ainda um esforço contínuo para trazer de volta a rede original, com documentações disponíveis no site NabuNetwork.com.

Relevância histórica da descoberta tecnológica

A descoberta dos NABU traz à tona pontos importantes sobre a evolução tecnológica. Esses computadores anteciparam em cerca de 10 anos a ideia de uma internet via cabo. Além disso, pela quantidade e estado das máquinas, há uma oportunidade rica para pesquisa e estudo sobre a tecnologia da década de 1980. O movimento de resgate e restauração desses equipamentos também ressalta a importância de preservar o patrimônio computacional, um legado que merece ser valorizado.