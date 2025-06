“Alô Você” completa um mês com audiência estagnada no SBT

Após um mês de exibição, o programa “Alô Você”, apresentado por Luiz Bacci nas manhãs do SBT, continua com baixa audiência. Desde sua estreia em 26 de maio, a atração não conseguiu superar a média de 3,4 pontos em nenhum dia. Até agora, o programa registrou uma média geral de 3,0 pontos em 25 episódios, segundo dados da Kantar Ibope Media.

Na primeira exibição, “Alô Você” atingiu 3,2 pontos, mas, depois disso, o programa enfrenta dificuldades para manter a audiência acima de 3 pontos, mesmo após diversas mudanças na linha editorial. Na faixa das 11h às 13h15, considerada estratégica para a grade matinal, a concorrência é forte.

Em comparação, o programa da Globo, que exibe “Mais Você”, “SP1” e “Globo Esporte”, lidera com 9,0 pontos. A Record, com “Balanço Geral SP”, alcança 6,0 pontos. A Band, que apresenta “Jogo Aberto”, tem 2,0 pontos, enquanto o SBT fica em terceiro com 3,0 pontos.

A tabela a seguir mostra o desempenho do “Alô Você” por semana:

| Semana | Período | Variação | Média Semanal |

|——–|—————-|————|—————|

| 1ª | 26/05 a 30/05 | 2,2 – 3,2 | 2,7 pontos |

| 2ª | 02/06 a 06/06 | 2,5 – 3,6 | 3,0 pontos |

| 3ª | 09/06 a 13/06 | 2,9 – 3,7 | 3,0 pontos |

| 4ª | 16/06 a 20/06 | 2,9 – 3,3 | 3,1 pontos |

| 5ª | 23/06 a 27/06 | 2,5 – 3,4 | 3,0 pontos |

Cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios ou 199.313 telespectadores. Apesar dos esforços da produção, a dificuldade em aumentar os índices de audiência persiste, refletindo um cenário desafiador para o programa nas manhãs do SBT.