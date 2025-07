Mudanças na grade da tarde do SBT: o papel de Cesar Filho

O SBT está promovendo mudanças constantes em sua programação, especialmente nas tardes. A partir da próxima segunda-feira, dia 21, a emissora trará de volta a novela “Maria do Bairro”, de 1995, e alterará o horário do programa “A Caverna Encantada”. Outra novidade acontece no dia 28, quando “Casos de Família” entrará no lugar de “A Usurpadora”, que é de 1998. Essas alterações frequentes têm gerado questionamentos sobre os motivos por trás dessas decisões.

Recentemente, um estudo revelou que o telejornal “SBT Brasil” enfrentou dificuldades de audiência, especialmente devido ao desempenho insatisfatório de outros programas que vão ao ar antes dele. A “Sessão Dorama” e o policial “Tá na Hora” não conseguiram atrair o público como esperado. Além disso, a novela “Eternamente Apaixonados”, que provocou uma queda nas visualizações, foi retirada da programação após apenas uma semana no ar.

Os números indicam que, em junho, o “SBT Brasil” perdeu 9% de seu público na Grande São Paulo em comparação a maio, caindo para 3,6 pontos de audiência. Enquanto isso, outras emissoras tiveram o oposto. A Globo manteve seus 21,6 pontos, a Record subiu de 7,5 para 8,3, e Band e RedeTV! também registraram pequenas altas.

Até mesmo a TV por assinatura, que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, viu um leve aumento na audiência em relação ao telejornal de Cesar Filho, subindo de 4,6 para 4,8 pontos. As plataformas de streaming e o YouTube também viram um crescimento significativo, passando de 14,6 para 15,2 pontos.

Cesar Filho, que tem um contato próximo com a executiva Daniela Beyruti, tem trabalhado para melhorar os números do telejornal. Na última quinta-feira, dia 17, o “SBT Brasil” alcançou 5,0 pontos, sua maior audiência desde março do ano passado. Com as próximas mudanças, principalmente o fim da “Sessão Dorama” e o retorno de “Maria do Bairro” e “Casos de Família”, espera-se que a audiência melhore ainda mais.

Daniela Beyruti já deixou claro que a emissora está disposta a ajustar a programação conforme necessário para aumentar a audiência. Em declarações sobre a grade de 2025, ela disse que se algo não funcionar, a solução é trocar o programa por outro que tenha mais potencial para atrair o público.