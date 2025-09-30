Notícias

Praia brasileira adota sistema de drenagem contra erosão

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
3 minutos lidos
Balneário Camboriú constrói muro subterrâneo de 6 km com drenagem de 12 mil L/s e revitalização da orla para conter erosão costeira
Balneário Camboriú constrói muro subterrâneo de 6 km com drenagem de 12 mil L/s e revitalização da orla para conter erosão costeira

Um muro subterrâneo de 6 km está sendo construído na Praia Central de Balneário Camboriú. O objetivo? Combater a erosão e proteger a orla, especialmente após o alargamento artificial realizado em 2021.

A primeira parte desse projeto, que cobre 1,5 km entre a Rua 3920 e o molhe da Barra Sul, começou em agosto de 2025. É uma das etapas da reurbanização da beira-mar e deve levar 20 meses para ser finalizada, com um investimento de aproximadamente R$ 34,83 milhões. Além do muro, esse projeto inclui melhorias na infraestrutura e na iluminação pública.

Enquanto isso, a cidade também está implementando um sistema de macrodrenagem que pode escoar até 12 mil litros de água por segundo. Essa medida vai ajudar a evitar alagamentos em dias de chuva ou maré alta, protegendo ainda mais a área.

Muro Subterrâneo de Contenção

Esse muro está sendo construído na faixa de areia, logo abaixo do calçadão. Ele servirá como uma barreira física contra o avanço do mar e a movimentação de sedimentos. Para garantir a resistência e a estabilidade, a construção utiliza concreto armado apoiado em uma base de pedra chamada rachão.

O projeto foi pensado para minimizar os impactos no acesso à praia e na circulação de pedestres. A escolha de um muro enterrado ajuda a manter a paisagem intacta. Durante as obras, a área recebe sinalização e tapumes com passagens controladas, permitindo que atividades turísticas e comerciais continuem.

Alargamento da Praia e Dinâmica Costeira

O alargamento da praia, finalizado em 2021, ampliou a faixa de areia de cerca de 25 para 70 metros. Essa mudança aumentou o espaço para lazer e melhorou a proteção da avenida. Contudo, novas adaptações eram necessárias para lidar com as novas dinâmicas do mar, que causaram poças e acúmulo de água em algumas áreas.

Dessa forma, o muro subterrâneo se torna um elemento crucial para a segurança da orla. Seu design considera as variações de maré e os possíveis rebaixamentos do lençol freático.

Sistema de Macrodrenagem Contra Alagamentos

A nova orla conta com um sistema de macrodrenagem, que inclui galerias pluviais de grande porte e extravasores de emergência. Quando necessário, a estrutura pode atingir uma capacidade de 12 mil litros por segundo, aliviando a pressão em áreas sensíveis durante chuvas intensas e marés altas.

As obras garantem que o trânsito e o acesso a serviços essenciais sejam mantidos. O projeto prevê rotas temporárias para facilitar a passagem de veículos leves e ciclistas durante as interdições.

Reurbanização da Orla

O muro faz parte de um projeto de reurbanização da Praia Central. Isso inclui um novo calçadão, além de um parque linear com áreas de lazer, ciclovias, academias ao ar livre e espaços para animais de estimação. Para embelezar o lugar, estão previstas a plantação de 2,5 mil mudas de espécies nativas.

A reorganização busca equilibrar o fluxo de pessoas com a manutenção urbana. Assim, todos podem aproveitar a praia de forma mais segura e agradável.

Monitoramento Geotécnico e Ambiental

Durante a execução da obra, é aplicado um sensoriamento geotécnico para monitorar a pressão hidrostática e a movimentação de sedimentos. Isso ajuda a realizar ajustes necessários e garante a segurança da estrutura. Instituições de pesquisa em oceanografia também estão envolvidas para avaliar impactos e auxiliar na gestão costeira.

Dados em tempo real orientam decisões em tempo hábil, como reforços estruturais, contribuindo para um histórico que será fundamental na gestão de riscos futuros.

Prazos, Custos e Próximas Etapas

O cronograma estima 20 meses para concluir essa fase do muro na Barra Sul, avançando por trechos para diminuir as interferências. O investimento para essa etapa é de R$ 34,83 milhões, cobrindo obras civis e a nova iluminação.

Ao mesmo tempo, a macrodrenagem prossegue com múltiplas fases e um orçamento total de R$ 53 milhões. Com essas obras, a praia terá uma faixa de areia mais estável, um sistema de drenagem eficiente e um parque linear, integrando proteção e melhorias no espaço público.

Essas iniciativas visam preparar a cidade para eventos climáticos extremos e oferecer suporte durante a alta temporada, garantindo que todos possam aproveitar a beleza da praia em segurança.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Mansão de Concreto no deserto avaliada em R$ 8,5 milhões tem seu interior luxuoso revelado, janelas de 6x3, garagem subterrânea e oficina

Mansão no deserto de R$ 8,5 milhões tem interior luxuoso

3 horas atrás
Erro bancário deposita R$ 37 milhões em conta de mulher: ela comprou casa de luxo e carro, foi presa e hoje responde a processo milionário

Erro bancário gera R$ 37 milhões em conta e mulher é presa

5 horas atrás
Bilhete, Raspadinha, Prêmio

Erro na compra de bilhete de loteria gera prêmio de R$ 11 milhões

5 horas atrás
Após se atingida por duas enchentes, cidade brasileira decide criar Arca de Noé em proporções bíblicas para alavancar turismo religioso até 2030

Cidade brasileira cria Arca de Noé para impulsionar turismo até 2030

17 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo