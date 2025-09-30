Praia brasileira adota sistema de drenagem contra erosão

Um muro subterrâneo de 6 km está sendo construído na Praia Central de Balneário Camboriú. O objetivo? Combater a erosão e proteger a orla, especialmente após o alargamento artificial realizado em 2021.

A primeira parte desse projeto, que cobre 1,5 km entre a Rua 3920 e o molhe da Barra Sul, começou em agosto de 2025. É uma das etapas da reurbanização da beira-mar e deve levar 20 meses para ser finalizada, com um investimento de aproximadamente R$ 34,83 milhões. Além do muro, esse projeto inclui melhorias na infraestrutura e na iluminação pública.

Enquanto isso, a cidade também está implementando um sistema de macrodrenagem que pode escoar até 12 mil litros de água por segundo. Essa medida vai ajudar a evitar alagamentos em dias de chuva ou maré alta, protegendo ainda mais a área.

Muro Subterrâneo de Contenção

Esse muro está sendo construído na faixa de areia, logo abaixo do calçadão. Ele servirá como uma barreira física contra o avanço do mar e a movimentação de sedimentos. Para garantir a resistência e a estabilidade, a construção utiliza concreto armado apoiado em uma base de pedra chamada rachão.

O projeto foi pensado para minimizar os impactos no acesso à praia e na circulação de pedestres. A escolha de um muro enterrado ajuda a manter a paisagem intacta. Durante as obras, a área recebe sinalização e tapumes com passagens controladas, permitindo que atividades turísticas e comerciais continuem.

Alargamento da Praia e Dinâmica Costeira

O alargamento da praia, finalizado em 2021, ampliou a faixa de areia de cerca de 25 para 70 metros. Essa mudança aumentou o espaço para lazer e melhorou a proteção da avenida. Contudo, novas adaptações eram necessárias para lidar com as novas dinâmicas do mar, que causaram poças e acúmulo de água em algumas áreas.

Dessa forma, o muro subterrâneo se torna um elemento crucial para a segurança da orla. Seu design considera as variações de maré e os possíveis rebaixamentos do lençol freático.

Sistema de Macrodrenagem Contra Alagamentos

A nova orla conta com um sistema de macrodrenagem, que inclui galerias pluviais de grande porte e extravasores de emergência. Quando necessário, a estrutura pode atingir uma capacidade de 12 mil litros por segundo, aliviando a pressão em áreas sensíveis durante chuvas intensas e marés altas.

As obras garantem que o trânsito e o acesso a serviços essenciais sejam mantidos. O projeto prevê rotas temporárias para facilitar a passagem de veículos leves e ciclistas durante as interdições.

Reurbanização da Orla

O muro faz parte de um projeto de reurbanização da Praia Central. Isso inclui um novo calçadão, além de um parque linear com áreas de lazer, ciclovias, academias ao ar livre e espaços para animais de estimação. Para embelezar o lugar, estão previstas a plantação de 2,5 mil mudas de espécies nativas.

A reorganização busca equilibrar o fluxo de pessoas com a manutenção urbana. Assim, todos podem aproveitar a praia de forma mais segura e agradável.

Monitoramento Geotécnico e Ambiental

Durante a execução da obra, é aplicado um sensoriamento geotécnico para monitorar a pressão hidrostática e a movimentação de sedimentos. Isso ajuda a realizar ajustes necessários e garante a segurança da estrutura. Instituições de pesquisa em oceanografia também estão envolvidas para avaliar impactos e auxiliar na gestão costeira.

Dados em tempo real orientam decisões em tempo hábil, como reforços estruturais, contribuindo para um histórico que será fundamental na gestão de riscos futuros.

Prazos, Custos e Próximas Etapas

O cronograma estima 20 meses para concluir essa fase do muro na Barra Sul, avançando por trechos para diminuir as interferências. O investimento para essa etapa é de R$ 34,83 milhões, cobrindo obras civis e a nova iluminação.

Ao mesmo tempo, a macrodrenagem prossegue com múltiplas fases e um orçamento total de R$ 53 milhões. Com essas obras, a praia terá uma faixa de areia mais estável, um sistema de drenagem eficiente e um parque linear, integrando proteção e melhorias no espaço público.

Essas iniciativas visam preparar a cidade para eventos climáticos extremos e oferecer suporte durante a alta temporada, garantindo que todos possam aproveitar a beleza da praia em segurança.