Globo escolhe Juan Julian como autor da novela das sete em 2026

A Globo está se preparando para um momento importante na sua programação, marcando a transição entre roteiristas veteranos e novos talentos na teledramaturgia. Com a estreia da novela “Três Graças”, que vai substituir “Vale Tudo” em outubro, o renomado autor Aguinaldo Silva dividirá o palco no evento Upfront, onde são anunciadas as novidades da emissora, com o jovem roteirista Juan Julian. Ele será o autor mais jovem a escrever uma novela solo na emissora.

Esse encontro simboliza uma “passagem de bastão” entre gerações e destaca a estratégia da Globo de investir em autores de diferentes idades para fortalecer as suas novelas. A primeira reunião entre Aguinaldo e Julian aconteceu nos Estúdios Globo e já foi marcada por um clima de preparação para essa nova fase. Aguinaldo Silva, famoso por novelas como “Senhora do Destino” e “Tieta”, usará sua experiência para apresentar Julian, que fará a sua estreia como autor principal na faixa das sete após o término da novela “Coração Acelerado”.

Quem é Juan Julian?

Aos 28 anos, Juan Julian já possui um currículo variado. Ele fez parte da equipe de roteiristas da série “Reencarne”, conhecida por ter Taís Araújo como protagonista, escreveu o filme de Natal “Ritmo de Natal” e também colaborou na novela “Dona de Mim”.

A confirmação de Julian como autor titular altera as expectativas dentro da Globo. Inicialmente, pensava-se que a próxima novela das sete seria escrita por Thelma Guedes, mas agora o cenário está aberto, com outros escritores, como Daniel Ortiz, também na corrida por novas oportunidades.

Essa mudança representa uma prática que a Globo vem implementando nos últimos anos: mesclar autores experientes com novas vozes criativas para garantir a inovação nas suas produções. A chegada de Julian não só sinaliza uma nova geração, mas também denota a intenção da emissora de diversificar sua abordagem, buscando conectar-se com um público cada vez mais diverso e plural.