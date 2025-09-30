Três Gracas retrata o Brasil atual com suspense e emoção

Aguinaldo Silva, um dos autores mais renomados da televisão brasileira, está de volta ao horário nobre da TV Globo após seis anos afastado das novelas. Com uma carreira repleta de sucessos, ele chega com a nova produção "Três Graças", que estreia no dia 20 de outubro, às 21h. A novela é escrita em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva e promete trazer uma mistura de crítica social, romance, drama e mistério.

Aguinaldo, que já ficou famoso por personagens marcantes como a vilã Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino", e Crô, de "Fina Estampa", destaca que "Três Graças" tem como objetivo refletir a vida dos brasileiros. Ele comenta que a narrativa é voltada para o cotidiano das pessoas, especialmente aquelas que enfrentam as dificuldades do dia a dia, como quem pega transporte público todos os dias pela manhã. Aguinaldo acredita que a novela mostrará não apenas histórias inspiradoras, mas também as dificuldades enfrentadas por aqueles que pertencem a diferentes camadas sociais.

O enredo gira em torno de uma mulher que é filha e mãe, lutando contra injustiças em sua comunidade em São Paulo. Ela enfrenta corruptos que se beneficiam das doenças da população e trata de proteger sua família contra diversas adversidades, questionando até que ponto pode ir em busca da sobrevivência. A narrativa, além de dramática, contará com momentos de humor e suspense, mantendo o público engajado.

O elenco de "Três Graças" é considerado um dos mais impressionantes da teledramaturgia recente. Entre os protagonistas estão Sophie Charlotte, Grazi Massafera e Murilo Benício, acompanhados por um time de atores experientes, como Dira Paes, Marcos Palmeira e Miguel Falabella. A diversidade de talentos promete enriquecer a história e cativar os telespectadores.

A direção da novela fica por conta de Luiz Henrique Rios, que pela primeira vez assume um trabalho com Aguinaldo Silva. Ele é conhecido por sua abordagem moderna e visualmente impactante, utilizando drones e filmagens aéreas em cenários reais nos bairros de Aclimação e Brasilândia, em São Paulo. Isso promete trazer uma nova dimensão estética à trama.

Informações importantes sobre "Três Graças":

Estreia : 20 de outubro, às 21h, na Globo.

: 20 de outubro, às 21h, na Globo. Total de capítulos : 179.

: 179. Autoria : Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Direção artística : Luiz Henrique Rios.

: Luiz Henrique Rios. Cenários : Focando nos bairros Aclimação e Brasilândia, em São Paulo.

: Focando nos bairros Aclimação e Brasilândia, em São Paulo. Temas principais : Maternidade precoce, crime, abandono, vingança e poder.

: Maternidade precoce, crime, abandono, vingança e poder. Diferenciais técnicos: Uso de drones e filmagens aéreas para cenas de ação.

Com esses elementos, "Três Graças" promete ser uma produção que aborda questões relevantes da sociedade brasileira, ao mesmo tempo que entretém o público.