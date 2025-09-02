Notícias

Português oferece recompensa por “cabeça de brasileiro” em Portugal

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Português oferece €500 por “cabeça de brasileiro” e provoca revolta na maior comunidade estrangeira de Portugal
Menos Anúncios, interação com usuários, Noticias/Vagas Personalizadas, Sorteios e muitos mais!

Um vídeo que circulou nas redes sociais virou motivo de grande revolta entre a comunidade brasileira em Portugal, que soma cerca de 550 mil pessoas. Nas imagens, um homem português faz uma declaração assustadora, prometendo pagar € 500 (cerca de R$ 3.100) a quem trouxesse a “cabeça de um brasileiro”. Esse discurso violento e xenófobo rapidamente ganhou destaque e gerou indignação.

Esse tipo de fala foi interpretado por líderes sociais como uma verdadeira incitação à violência contra imigrantes, especialmente brasileiros, que são a maior comunidade estrangeira em solo português. Em resposta, a padaria onde o autor do vídeo trabalhava anunciou sua demissão, afirmando que não apoia atitudes racistas ou discriminatórias.

Repercussão e denúncias formais

A situação provocou uma reação imediata de diversas organizações que atuam na defesa dos direitos dos imigrantes. Sônia Gomes, que fundou a Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF), está preparando uma queixa criminal contra o autor do vídeo. Em suas palavras, ficou claro que essa é uma situação inaceitável: “Mexer com brasileiro? Ele está ficando doido? Aqui, não. É tolerância zero”.

Juliet Cristino, do Comitê dos Imigrantes de Portugal (CIP), também se manifestou, pedindo que as autoridades tomem uma atitude mais enérgica. Ela afirmou que é fundamental agir rapidamente, já que esse tipo de discurso alimenta a violência e a discriminação, colocando os imigrantes como alvos.

Reação da Casa do Brasil de Lisboa

A presidente da Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa, descreveu o episódio como “a expressão mais perversa e criminosa do discurso anti-imigração, racismo e xenofobia”. A Casa enfatiza que é necessário investigar a fundo o caso para que o autor não fique impune.

Demissão e pressão da opinião pública

A repercussão foi tão intensa que a padaria decidiu demitir o homem imediatamente. Em um comunicado, a empresa deixou claro: “Queremos ressaltar que a pessoa envolvida nos vídeos não faz mais parte da nossa equipe. Não aceitamos nem compactuamos com qualquer forma de racismo”.

A decisão foi elogiada por entidades de defesa dos direitos humanos, que consideraram isso um passo necessário dada a gravidade da situação. Entretanto, brasileiros que vivem em Portugal continuam pedindo uma ação firme do Ministério Público, exigindo a abertura de um inquérito para investigar o crime de incitação à violência e à discriminação.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Cortar açúcar da dieta provoca transformações que parecem mágicas no seu corpo

Eliminar açúcar da dieta traz mudanças surpreendentes ao corpo

20 minutos atrás
Fatura do Banco Inter atrasada? Descubra o que pode ocorrer com sua conta

Fatura atrasada do Banco Inter? Entenda as consequências para sua conta

50 minutos atrás
Nova tecnologia envia calor direto para o espaço e transforma sua casa em economizador de luz

Tecnologia direciona calor ao espaço e reduz seu consumo de luz

1 hora atrás
Autoridades consideram proibir equipamento comum de jardinagem com novo projeto de lei

Projeto de lei pode proibir equipamento comum de jardinagem

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo