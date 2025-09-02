Notícias

Tecnologia direciona calor ao espaço e reduz seu consumo de luz

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini
Nova tecnologia envia calor direto para o espaço e transforma sua casa em economizador de luz

Com as temperaturas subindo, economizar energia pode se tornar um grande desafio. O uso de ventiladores e, principalmente, de ar-condicionado aumenta bastante nessa época do ano. Mas uma novidade em tecnologia pode transformar essa situação, reduzindo o consumo de energia mesmo nos dias mais quentes.

Pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, China, Singapura e Suécia estão trabalhando em soluções de resfriamento passivo que, com a ajuda da inteligência artificial, têm potencial para economizar energia e diminuir o calor nas cidades. Uma dessas inovações é uma tinta especial que mantém as superfícies consideravelmente mais frias sob luz direta do sol, com reduções de temperatura de 5 °C a 20 °C, conforme revelou uma reportagem do portal The Guardian.

Essa tinta tem um funcionamento interessante. Ela consegue refletir a luz solar e liberar calor em comprimentos de onda que vão embora na atmosfera. Dessa forma, praticamente "envia" o calor de volta para o espaço.

Testes práticos revelam sucesso de nova tecnologia

Recentemente, foram feitos testes para verificar a eficácia dessa tinta, e os resultados foram muito animadores. As superfícies que receberam a nova tinta se mostraram bem mais frias sob o sol do meio-dia, especialmente quando comparadas a outras pinturas comerciais. Isso pode trazer um conforto interno significativo para quem utiliza em casa ou no trabalho.

É importante destacar que esses resultados são preliminares e obtidos em simulações. A verdadeira economia de energia só poderá ser confirmada após uma avaliação mais detalhada, feita por especialistas.

Tinta de resfriamento passivo: quando a nova tecnologia chega ao mercado?

Para que essa tinta inovadora chegue ao mercado, algumas questões precisam ser resolvidas. É fundamental garantir que a produção em larga escala seja viável, que o preço seja competitivo e que o material resista bem à exposição solar, sem perder a sua eficiência ao longo do tempo.

Por enquanto, não há uma previsão exata de quando essa tinta estará disponível comercialmente. Mas não se preocupe! Existem alternativas que já estão no mercado, como tintas que refletem o calor e ajudam a deixar os ambientes mais frescos. Além disso, telhas claras e materiais térmicos podem ser usados para melhorar o conforto em sua casa.

A tecnologia avança a passos largos e, com ela, novas possibilidades para facilitar a nossa vida, principalmente em dias quentes.

