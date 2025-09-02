Notícias

Projeto de lei pode proibir equipamento comum de jardinagem

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 minutos atrás
1 minuto de leitura
Autoridades consideram proibir equipamento comum de jardinagem com novo projeto de lei
Foto: Casa Fusco

A ideia de proibir o uso de sopradores de folhas a gasolina em Filadélfia, na Pensilvânia, está ganhando força. A proposta, liderada pelo vereador Curtis Jones Jr., busca reduzir a poluição sonora e o impacto dos gases tóxicos que esses equipamentos emitem. Essa mudança surge a partir de um crescente desejo da população por um ambiente mais silencioso e saudável.

Filadélfia pretende trazer essa discussão à mesa, respondendo às reclamações de quem vive na cidade. A preocupação com a qualidade de vida, especialmente em áreas residenciais, é um dos principais motores dessa proposta.

Por que a alteração é necessária?

Esses sopradores a gasolina não só contribuem para o aquecimento global, mas também são um problema para a saúde, em especial para quem sofre de doenças respiratórias como a asma. O barulho que eles produzem pode ultrapassar os 80 decibéis, o que afeta diretamente o bem-estar dos moradores.

Outras cidades dos Estados Unidos, como Washington, D.C., e Arlington, Massachusetts, já adotaram medidas semelhantes, buscando criar um espaço urbano mais saudável e menos barulhento. A busca por soluções que atendem tanto a saúde pública quanto a tranquilidade da cidade é uma tendência crescente em várias localidades.

Alternativas tecnológicas viáveis

Felizmente, existem alternativas mais ecológicas e silenciosas no mercado atualmente. Marcas como Milwaukee Tool e Stihl têm investido em sopradores elétricos, que operam em torno de 60 decibéis — comparável ao som de uma conversa. Esses modelos têm se mostrado menos poluentes e são sustentados por avanços na tecnologia de baterias, diminuindo a necessidade de recargas frequentes.

É verdade que o custo inicial desses sopradores elétricos pode ser mais alto, mas a economia com combustível e a menor necessidade de manutenção podem fazer a diferença a longo prazo. Ou seja, optando por eles, as pessoas podem não só ajudar o meio ambiente, mas também economizar no bolso.

Expectativas

Daqui a algumas semanas, a proposta de Curtis Jones Jr. deverá ser discutida no conselho municipal. Se aprovada, empresas e residentes terão um tempo estipulado para se adaptarem às novas regras. O desfecho dessa discussão poderá colocar Filadélfia no time das cidades que priorizam a saúde pública e buscam combater a poluição sonora e do ar.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

veja quem tem direito a receber

Quem tem direito a receber benefícios financeiros?

42 minutos atrás
Bilionário da Tesla não recebe salário há 7 anos

Bilionário da Tesla vive sem salário há sete anos

1 hora atrás
Como se divide uma herança sem testamento e quem fica de fora

Divisão de herança sem testamento: o que você precisa saber

2 horas atrás
Lesões que reduzem sua capacidade de trabalho podem garantir benefício do INSS: saiba como solicitar

Lesões que afetam o trabalho podem garantir benefício do INSS

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo