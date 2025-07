Portal do tribunal de justiça do Maranhão (TJMA)

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Froz Sobrinho, deu posse a José Eulálio Figueiredo de Almeida como novo desembargador nesta quarta-feira, 23 de julho. A cerimônia foi realizada na Sala das Sessões Plenárias do TJMA e ocorreu rapidamente após uma votação em que Eulálio foi aprovado por unanimidade, preenchendo a vaga deixada pela aposentadoria da desembargadora Oriana Gomes.

Durante a cerimônia, Eulálio expressou sua satisfação em assumir o cargo, dedicando palavras de apreço à desembargadora aposentada, destacando sua dedicação e trabalho ao longo dos anos. Ele também mencionou que ambos são professores na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), reforçando o laço comum que compartilham.

O desembargador Froz Sobrinho deu as boas-vindas ao novo integrante da corte e solicitou que todos os presentes realizassem uma salva de palmas em reconhecimento à sua nova função. O plenário estava cheio, refletindo a importância do momento.

Eulálio Figueiredo, que anteriormente ocupava o cargo de juiz titular da 8ª Vara Cível de São Luís, é o magistrado mais antigo entre os juízes da entrância final, um dos requisitos necessários para ascender ao cargo de desembargador. A escolha de Eulálio foi reafirmada pelo relator da sessão, desembargador José Luiz Almeida, que também manifestou seu apoio durante a reunião.

O procurador-geral de justiça em exercício, Orfileno Bezerra Neto, também fez uma saudação ao novo desembargador, destacando que sua nomeação é um reconhecimento pela trajetória que ele construiu na magistratura.

Joaquim Figueiredo, primo e agora colega de Eulálio, ressaltou a felicidade do momento, tanto pessoal quanto profissional. Ele fez referência à origem da família, em São João Batista, na Baixada Maranhense, e falou sobre a experiência e as qualidades que Eulálio traz para o TJMA.

Durante sua posse, Eulálio fez o juramento e assinou o termo de compromisso, ao lado do presidente do tribunal. Em seu discurso emocional, homenageou familiares falecidos e agradeceu aos colegas desembargadores pela confiança depositada nele. Ele destacou a importância do respeito e do reconhecimento no exercício da profissão e se comprometeu a contribuir para a justiça no Maranhão.

Ao lado de sua família e de colegas do Judiciário, entre eles procuradores e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Maranhão, Eulálio se apresentou como um profissional dedicado e disposto a aprender e colaborar com os demais magistrados.

Sobre sua trajetória, José Eulálio Figueiredo de Almeida tem 65 anos e é natural de São João Batista. Pai de quatro filhos e avô de seis netos, ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz de direito no Maranhão em 1991. Ao longo de sua carreira, trabalhou em diversas comarcas, foi juiz eleitoral e atuou na coordenação dos Juizados Especiais.

Eulálio é também professor de Direito Processual Penal na UFMA, possui especializações em Direito e é doutor em Direito e Ciências Sociais. Autor de vários livros e artigos, ele é membro da Academia Maranhense de Letras Jurídicas e se destacou por suas contribuições também em forma de poemas e peças de teatro.

A cerimônia foi acompanhada por amigos, familiares, alunos e diversas autoridades, demonstrando assim o respeito e a admiração por Eulálio Figueiredo e sua carreira na magistratura.