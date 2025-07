Morre Terry ‘Hulk Hogan’ Bollea, ícone da cultura pop aos 71 anos

Hulk Hogan, ícone da luta livre, morre aos 71 anos

Hulk Hogan, famoso no mundo da luta livre e conhecido por seu bigode característico e lenço na cabeça, faleceu na manhã de quinta-feira em Clearwater, Flórida, aos 71 anos. A polícia local confirmou que ele foi encontrado após uma parada cardíaca e foi declarado morto em um hospital.

Nascido Terry Bollea, Hogan se destacou como um dos maiores astros da história da WWE (World Wrestling Entertainment). Ele foi a principal atração do primeiro WrestleMania em 1985 e fez parte de eventos memoráveis ao longo de sua carreira, enfrentando lendas como André, o Gigante, Randy Savage, The Rock e até o presidente da WWE, Vince McMahon. Ao longo de sua jornada, conquistou pelo menos seis campeonatos da WWE e foi introduzido no Hall da Fama da organização em 2005.

Além de sua carreira no ringue, Hogan também fez sucesso fora da luta livre. Ele participou de diversos filmes e programas de televisão, incluindo a série de realidade "Hogan Knows Best", que retratou sua vida familiar no canal VH1 no início dos anos 2000. Hogan também ficou conhecido pelo seu papel no filme "Rocky III", onde enfrentou o personagem titular, interpretado por Sylvester Stallone.

Em um episódio controverso de sua vida pessoal, Hogan processou a Gawker Media em 2016 após a publicação de um vídeo íntimo que mostrava sua relação com a esposa de seu antigo melhor amigo. Um júri da Flórida decidiu favoravelmente a Hogan, garantindo a ele uma indenização de 115 milhões de dólares. Esse caso teve grande repercussão nos meios de comunicação e discutiu questões sobre privacidade e liberdade de expressão.

A WWE expressou suas condolências em uma postagem nas redes sociais, destacando o impacto de Hogan na popularidade da organização durante os anos 80. A empresa ressaltou que ele foi uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop e que sua contribuição ajudou a levar a WWE ao reconhecimento global. A comunidade de fãs e amigos de Hogan lamenta sua perda.