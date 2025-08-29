Permissão para contrair dois empréstimos é aprovada

Muitos trabalhadores, além de receberem seus salários, ainda enfrentam a realidade de precisar de um dinheirinho extra para quitar algumas contas. Nesses casos, empréstimos podem ser uma solução bastante útil, e quem está sob o regime da CLT tem uma vantagem a mais: a facilidade de acesso a esses créditos.

O Crédito do Trabalhador é uma alternativa voltada especialmente para esses profissionais, permitindo que tudo seja gerido de maneira digital através da Carteira de Trabalho Digital. Isso facilita o processo e torna as solicitações mais rápidas.

A facilidade

Os empréstimos obtidos por meio desse sistema possuem algumas vantagens em comparação com opções tradicionais. Em geral, os juros são menores, sendo uma ótima pedida para quem precisa de um auxílio financeiro. Os trabalhadores podem solicitar esses empréstimos junto aos bancos, especialmente se estiverem participando do programa.

Outro ponto interessante é que, se você possui mais de um emprego formal, pode pedir empréstimos utilizando as duas fontes de renda. Contudo, é importante lembrar que os valores não podem ultrapassar 35% do que você ganha mensalmente, garantindo que o processo seja viável e tranquilo.

Para tornar as coisas ainda mais práticas, quem solicita pode contar com a segurança de usar cerca de 10% do FGTS ou até mesmo 100% da rescisão do contrato de trabalho para quitar o valor do empréstimo. Tudo isso pode ser feito diretamente pela sua Carteira de Trabalho Digital.

Ao acessar a ferramenta da CTPS Digital, é só clicar na opção que fala sobre crédito ou empréstimo. Você vai inserir as informações pedidas e autorizar a visualização dos seus dados pelos bancos, que precisarão saber como está sua situação e tempo de serviço.

Após solicitar, é possível aguardar cerca de 24 horas para receber as propostas. Ao analisá-las, é importante checar qual opção se adapta melhor às suas necessidades, sempre prestando atenção nos juros e nas condições de pagamento. E lembre-se: quanto mais corretas forem as informações que você fornecer, mais suave será o processo de aprovação do seu empréstimo.