Geraldo Luís, Biel e Chico Barney no Acerte ou Caia!

No próximo domingo, dia 21 de setembro, a RECORD preparada mais uma emocionante edição do game show “Acerte ou Caia!”. O programa, que começa às 15h30, será apresentado por Tom Cavalcante e contará com a participação de onze personalidades conhecidas do público. Esses competidores vão responder a perguntas de conhecimento geral em busca de um prêmio de até R$ 300 mil.

Os participantes desta edição incluem uma variedade de figuras famosas. Entre eles estão Geraldo Luís, apresentador que acumula uma longa carreira no jornalismo e no entretenimento da televisão brasileira. Outra presença marcante é a do cantor Biel, que vem ganhando notoriedade em realities e segue firme em sua carreira na música. O jornalista e influenciador digital Chico Barney, conhecido por sua atuação no universo da cultura pop, também integra o grupo.

Além deles, estão confirmados André Ramiro, um ator que se destacou tanto no cinema quanto na televisão. As cantoras Graça Cunha e Ana Clara, a influenciadora Suzanna Freitas e a dupla sertaneja Cléber & Cauan, que competirão individualmente, também marcarão presença. Na parte do esporte, Érika Coimbra, medalhista olímpica de vôlei, e Branca Feres, ex-nadadora de nado sincronizado, também participarão. Branca terá o apoio especial da irmã gêmea, Bia Feres, que estará na plateia.

A dinâmica do programa exige que, em cada rodada, os participantes acertem as respostas para evitarem a queda pelo alçapão do palco, o que traz um clima de tensão e emoção. Apenas um deles poderá chegar ao final e levar para casa o prêmio máximo. O formato é conhecido por mesclar humor e interação, sempre com a marca do apresentador Tom Cavalcante.

“Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon. O programa é exibido todos os domingos na RECORD e, para quem não puder assistir ao vivo, as edições ficam disponíveis na íntegra na plataforma de streaming RecordPlus.