Dormir com a TV ligada pode revelar algo surpreendente

Dormir com a televisão ligada é um hábito bem comum. Muitas pessoas acham que isso ajuda a relaxar, seja assistindo a um filme ou acompanhando uma série. Afinal, quem não gosta de se deixar levar por uma boa trama antes de dormir, não é mesmo?

Mas, apesar desse conforto, estudos mostram que a luz e o som da TV podem prejudicar a qualidade do sono. E isso vai além de simplesmente ficar acordado: afeta o nosso bem-estar físico e mental. Um estudo da Northwestern University revelou que a exposição à luz e ao som da televisão interfere no nosso sono natural.

Impactando o corpo

Durante a noite, nosso corpo regula várias funções importantes, como a pressão arterial e a frequência cardíaca. Porém, quando a TV está ligada, essas funções podem ser comprometidas. Isso pode gerar um estresse cardiovascular e aumentar os riscos de problemas como hipertensão, doenças coronárias e até derrames.

E não é só a televisão que causa esse impacto. Qualquer luz artificial, como lâmpadas fracas ou mesmo a luz do corredor, pode afetar nosso sistema circadiano. Maria José Martínez Madrid, da Sociedade Espanhola do Sono, explica que a luz suprime a melatonina, o hormônio que ajuda a regular o sono reparador. Sem ele, corremos o risco de ter um sono superficial e fragmentado.

Para garantir um descanso de qualidade, o ideal é desligar a TV, o celular e apagar as luzes antes de se deitar. Às vezes, os sons emitidos pela televisão não são percebidos, mas ainda assim podem prejudicar o sono. Ruídos inesperados, variações de volume ou música agitada podem ativar partes do cérebro que nos mantêm alerta. Isso dificulta alcançar os estágios mais profundos do sono, o que pode explicar por que muitas pessoas acordam cansadas, mesmo após horas na cama.

Por mais que dormir com a TV ligada pareça inofensivo, os efeitos são reais e se acumulam ao longo do tempo. Para proteger a saúde física e mental, é essencial criar um ambiente escuro e silencioso. Ao se desconectar dos eletrônicos antes de dormir, você consegue estabelecer uma rotina tranquila, longe de estímulos que podem afetar a qualidade do seu sono.