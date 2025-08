Pirulla recebe alta após dois meses internado no hospital

Pirulla faz parte do podcast "Os Três Elemenos", no qual fala sobre ciência com outros dois apresentadores

Paulo Nascimento, conhecido como Pirulla, recebe alta após recuperação de AVC

Paulo Nascimento, de 43 anos, mais conhecido como Pirulla, teve alta do hospital nesta sexta-feira, 1º de setembro. Ele estava internado há mais de dois meses após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi divulgada pelo podcast "Os Três Elementos", do qual ele faz parte.

Após deixar o hospital, Pirulla irá continuar seu tratamento em casa, onde contará com uma equipe de profissionais de saúde. Esse time incluirá fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e nutricionistas. A equipe foi montada para garantir que ele tenha um suporte completo durante sua recuperação.

O grupo também compartilhou alguns detalhes sobre a evolução de Pirulla nas atividades diárias. Segundo o comunicado, ele tem mostrado um comprometimento admirável com sua reabilitação, mantendo um bom humor e até fazendo correções nos erros de português ou inglês que a equipe comete. Eles destacaram que, apesar do desafio, ele mantém seu senso crítico aguçado e um apetite saudável.

Pirulla foi hospitalizado no dia 30 de maio, quando sofreu o AVC. Desde então, o podcast e sua equipe têm disponibilizado uma chave PIX para os fãs que desejam contribuir financeiramente com seu tratamento, demonstrando o apoio que ele recebe da comunidade.

Quem é Pirulla?

Paulo Nascimento, ou Pirulla, formou-se em biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui mestrado e doutorado em zoologia pela Universidade de São Paulo (USP). Ele começou sua carreira profissional como professor, atuando nas áreas de evolução e paleontologia.

Pirulla é um dos pioneiros da divulgação científica nas redes sociais no Brasil. Ele ganhou destaque em 2006 com o Canal do Pirulla no YouTube, onde conta atualmente com mais de 1 milhão de inscritos. Sua abordagem inclui temas como ciência, meio ambiente, religião e política, além de ter um público forte nas redes sociais, com quase 230 mil seguidores no Instagram.

Em 2014, ele foi premiado como o melhor influenciador na área de educação pelo Shorty Awards e ficou conhecido por sua atuação na criação do Science Vlogs Brasil, uma iniciativa que reúne criadores de conteúdo científico para combater a desinformação.

Em 2019, Pirulla lançou o livro "Darwin sem Frescura – Como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade", em parceria com o jornalista Reinaldo José Lopes. O trabalho reflete seu compromisso com a educação científica e a disseminação de conhecimento acessível ao público.