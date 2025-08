Adani Group inicia desenvolvimento urbano em 8 aeroportos

A Adani Airport Holdings Ltd (AAHL), braço do Adani Group, iniciou um projeto de desenvolvimento em três fases de 655 acres ao redor de oito aeroportos na Índia. As cidades envolvidas incluem Mumbai, Navi Mumbai, Ahmedabad, Lucknow, Jaipur, Guwahati, Bengaluru e Thiruvananthapuram.

Na primeira fase, que já começou, serão desenvolvidos 114 acres. Desse total, cerca de 50 acres estão associados a Mumbai e Navi Mumbai, enquanto os outros 60 a 65 acres serão distribuídos entre os demais aeroportos. O Chief Financial Officer do Adani Enterprises Ltd (AEL), Jugeshinder Singh, explicou que esta fase incluirá a construção de hotéis, áreas de varejo, centros de convenções, espaços comerciais, escritórios, opções de alimentação e entretenimento, ocupando áreas próximas ao aeroporto.

Atualmente, o aeroporto de Mumbai é a principal operação do grupo, enquanto os outros aeroportos estão em diferentes etapas de expansão. A previsão é que o aeroporto de Navi Mumbai obtenha as autorizações operacionais em outubro e comece a operar plenamente em até seis meses. Além disso, o desenvolvimento de um segundo terminal nesse aeroporto deve iniciar em breve.

Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre os investimentos necessários, Singh comentou que a fase inicial focará em atender a população local com serviços e infraestrutura adequada. As fases subsequentes trarão diferentes combinações de varejo e aluguel.

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025-26, a divisão aeroportuária da AEL reportou um aumento de 25% na receita, totalizando ₹10.224 crore. Durante esse período, os aeroportos sob sua gestão atenderam 23,4 milhões de passageiros, representando um crescimento de 3%, além de movimentar 2,8 lakh toneladas de carga, um aumento de 4%.

Até junho de 2025, a AEL tinha uma dívida externa consolidada de aproximadamente ₹61.500 crore, sendo que ₹30.900 crore estão relacionados ao setor aeroportuário. As autoridades da empresa também expressaram preocupações sobre a instabilidade no comércio global, que deve persistir durante o ano, impactando negativamente os preços e a rentabilidade do negócio.

Essa abordagem do Adani Group visa expandir a infraestrutura e os serviços oferecidos nos aeroportos, com uma clara estratégia de atender não apenas os passageiros, mas também a comunidade local, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões onde estão localizados.