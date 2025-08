Bread by bike, a padaria que iniciou a moda do sourdough

Pão Fresco em Kentish Town: A História de Bread by Bike

Ao entrar na Bread by Bike, localizada na movimentada Brecknock Road, em Kentish Town, o primeiro sentido a ser despertado é o olfato. O aroma do pão fresco assando no forno é envolvente e cria uma atmosfera acolhedora. Nas prateleiras, diversas fornadas de pães estão expostas, incluindo a focaccia e até mesmo uma especialidade de cheesecake basco. O espaço é simples, com mesas de madeira e paredes brancas, onde o que realmente importa é a qualidade dos produtos.

As padarias de Londres estão em alta, e dificilmente se consegue caminhar por algumas ruas sem notar a abertura de novas. No entanto, a Bread by Bike destaca-se entre elas, conquistando um público fiel que valoriza o que é feito localmente. A loja foi inaugurada em 2016 por Andy Strang, que ao tentar finalizar sua tese de doutorado em física, acabou se dedicando ao pão. Ele percebeu que havia uma demanda por pães sourdough artesanais entregues de bicicleta na região.

A Evolução do Negócio

Inicialmente, Andy fazia entregas para amigos, mas o sucesso levou à abertura da loja física em 2017 e a um café em 2021, que foi financiado através de uma campanha de crowdfunding. O público respondeu bem, especialmente em um momento em que os pubs enfrentavam dificuldades econômicas. A preferência das pessoas por produtos artesanais e de qualidade ajudou a consolidar o negócio.

O aumento do interesse por uma vida mais saudável e consciente também contribuiu para o crescimento da Bread by Bike, onde as pessoas estão mais atentas ao que consomem. Dale Strickland, que entrou para a equipe em 2020 e assumiu o comando em 2024, destacou que comer em uma padaria é uma opção acessível e atrativa para muitos.

No início das atividades, a equipe começa o trabalho às 3 da manhã, preparando as famosas loaves de sourdough, incluindo o aclamado Hippy sourdough, premiado em 2019 no World Bread Awards. Com uma abordagem de inclusão, muitos membros da equipe vêm de formações variadas, oferecendo treinamento para aqueles que estão mudando de carreira ou que são padeiros caseiros.

O Cardápio da Padaria

Embora o foco principal seja o pão, a Bread by Bike também oferece um cardápio diversificado no café, que inclui pratos inovadores como saladas de kohlrabi, chicória e laranja sanguínea, e até uma versão de torrada francesa ao estilo de Hong Kong com geleia de kaya. Entre as novas criações, o pão de banana grelhado com mascarpone e um toque de espresso está fazendo sucesso, além de um croissant com abacaxi e coco.

Fãs e Celebrações

Bread by Bike conquistou uma base de frequentadores que viajam de longe para desfrutar de seus produtos. Muitas pessoas comentam sobre as distâncias que percorrem apenas para comprar cinco pães de centeio e levá-los para congelar em casa. Strickland menciona que celebridades também apreciam o que a padaria oferece, mas evita citar nomes.

As entregas de bicicleta ainda fazem parte do modelo de negócios, porém a maioria dos clientes prefere visitar a loja pessoalmente, principalmente para fazer compras por impulso. Com um bom movimento, Strickland admite que muitos clientes pedem a expansão da padaria. Embora tenha planos futuros, ele afirma que, por enquanto, a prioridade é manter a qualidade no local atual.

Perspectivas Futuras

Os esforços das equipes na produção de pães e produtos aromáticos continuam a prosperar. Strickland destaca que o fermento utilizado na produção nunca foi descartado desde o início, mostrando o compromisso com a tradição e a qualidade no processo de panificação.

Para aqueles que apreciam uma boa refeição comunitária, existe a esperança do retorno do "Bread by Night", um evento ocasional que transforma o espaço da padaria em um local de jantares compartilhados à luz de velas. A Bread by Bike mantém-se firme e promete continuar a oferecer produtos de qualidade à sua crescente base de clientes.