PicPay libera chave PIX para prêmio de R$ 1 milhão e R$ 10 mil semanais

PicPay ativa chave PIX que pode desbloquear cofre com R$ 1 milhão além de prêmios semanais de R$ 10 mil
O PicPay colocou no ar a campanha “Chave do Milhão”, com foco em estimular o cadastro de chave Pix.

O PicPay acaba de lançar a campanha “Chave do Milhão”, com o objetivo de incentivar o cadastro de chaves Pix e aumentar a utilização do aplicativo. E a premiação é de dar água na boca: além de um prêmio final de R$ 1 milhão, serão sorteados R$ 10 mil toda semana! Essa promoção rola entre os dias 6 de outubro e 21 de novembro de 2025, então tem muita chance de ganhar.

Essa é a primeira campanha sob a batuta de Igor Puga, que assumiu a área de marketing e crescimento da empresa em julho. A criação é da Publicis Brasil, e a expectativa é muito boa. Para dar uma atenção especial ao público nas ruas de São Paulo, foram instalados “cofres” na Avenida Paulista e na Faria Lima que chamam a atenção de quem passa.

O propósito por trás da ação é transformar o PicPay no serviço financeiro do dia a dia dos clientes. Eles estão apostando na gamificação, buscando engajamento e que as pessoas usem o app com mais frequência.

Como participar e gerar novos números da sorte

Para entrar na promoção Chave do Milhão, basta ter uma conta ativa no PicPay, aceitar o regulamento dentro do app e cadastrar pelo menos uma chave Pix – pode ser seu CPF, número de celular ou e-mail. Só ao fazer esse cadastro, você já ganha alguns números da sorte.

A cada 10 transações elegíveis no aplicativo, como enviar dinheiro via Pix, pagar boletos ou recarregar celular, você recebe um novo número. E tem mais: se você ativar o Assistente de Pagamentos, conectar contas via Open Finance ou abrir uma conta PJ, também ganha chances extras.

Os sorteios de R$ 10 mil vão acontecer seis vezes, até novembro, e o grande prêmio de R$ 1 milhão será sorteado no dia 29 de novembro, considerando os números gerados até o dia 21.

Onde a campanha aparece e o que o público vai ver

Além das divulgações na TV e nas redes sociais, a campanha está presente em pontos de grande movimento em São Paulo. As peças publicitárias estão “transformando” os painéis em cofres que abrem simbolicamente com a chave Pix cadastrada no PicPay.

No filme principal da campanha, dois amigos conversam sobre as funcionalidades do Pix e como a chave do aplicativo “abre” várias opções, permitindo relacionar a ideia do cofre ao cotidiano dos usuários.

Os cofres físicos na Avenida Paulista e na Faria Lima funcionam como um verdadeiro atrativo, criando curiosidade entre as pessoas e aumentando a busca por informações sobre a promoção Chave do Milhão PicPay.

Quem assina a criação e o contexto executivo

A campanha é resultado do trabalho da Publicis Brasil e marca o primeiro grande movimento de Igor Puga à frente do marketing do PicPay. Ele tem um bom histórico, tendo trabalhado em grandes empresas do varejo e financeiro. Puga tem um objetivo claro: transformar a experiência dos usuários em algo recorrente, fazendo do app parte essencial do dia a dia.

Esse alinhamento entre marca e promoção é uma forma de premiar não apenas a frequência dos usuários, mas também de expandir o uso do aplicativo.

Calendário, prêmios e base regulatória

As participações vão de 6 de outubro até 21 de novembro de 2025. Os sorteios de R$ 10 mil ocorrem semanalmente, de 18 de outubro a 22 de novembro. O sorteio final, de R$ 1 milhão, será no dia 29 de novembro. No total, serão 13 prêmios, totalizando R$ 1,12 milhão líquidos de impostos.

Essa promoção é vinculada a títulos de capitalização emitidos pela Icatu Capitalização, garantindo transparência nas regras e pagamentos. Para quem estiver interessado, o PicPay disponibiliza todas as orientações sobre como participar e conferir as transações elegíveis diretamente no aplicativo.

