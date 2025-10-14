Craque Neto se indigna com comentário de William Bonner sobre a Band

Durante a edição do programa “Os Donos da Bola”, realizada na terça-feira, o apresentador Craque Neto expressou sua indignação sobre comentários feitos por William Bonner, âncora do “Jornal Nacional”, da TV Globo. O episódio gerou repercussão nas redes sociais e evidenciou a tensão entre as duas emissoras.

A controvérsia teve início na segunda-feira, durante o evento “Upfront”, onde a Globo apresentou sua programação para 2026. Ao anunciar o retorno da Fórmula 1 à emissora, Bonner fez uma observação que foi considerada provocativa. Ele afirmou: “No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante.” Esse tom irônico rapidamente correu as redes sociais e chegou à Band.

Na edição seguinte de “Os Donos da Bola”, Neto reagiu, visivelmente irritado. Ele disse: “Você é tão babaca, tão idiota, até porque você fica dentro de um Jornal Nacional, que você lê TP (teleprompter), né? Eu não leio TP, irmão. E eu sou analfabeto.” As declarações continuaram, e Neto questionou a falta de consideração por parte de Bonner, ressaltando o trabalho árduo da equipe da Band para transmitir a Fórmula 1. Ele comentou: “Você sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque perdemos a Fórmula 1?”

Neto também defendeu a importância da emissora paulista, dizendo: “Vocês não têm ideia do que é a Band. A Band é do seu João. A Band é família.” Sua fala foi uma defesa clara da dedicação da equipe que trabalha na emissora.

Para complicar a situação, o apresentador também criticou o ex-colega Denilson, que irá se juntar à Globo em 2025. Ele expressou sua insatisfação, dizendo: “Denilson dá risada… e tinha gente que pagava pau pra Denilson aqui. Eu nunca paguei pau.”

Neto enfatizou a falta de solidariedade por parte de Bonner, afirmando que ironizar outra emissora é indicar uma falta de irmandade entre profissionais. Ele enfatizou que a Band valoriza seus funcionários e que a atitude de Bonner foi uma falta de gratidão, lembrando que o jornalista também começou sua carreira na Band antes de ir para a Globo.

A repercussão do desabafo de Neto gerou apoio entre colegas da Band, como o narrador Téo José, que comentou nas redes sociais: “É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste.”

Esse acontecimento levantou discussões sobre os limites da ironia e do humor entre os profissionais da mídia, especialmente em um momento em que a Fórmula 1 retorna à programação da Globo após cinco anos nas mãos da Band.