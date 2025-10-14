O bar mais antigo de São Paulo e sua história com Santos Dumont

O Bar Guanabara, fundado em 1910, é um verdadeiro ícone da vida boêmia de São Paulo. Localizado no Centro Histórico, ele se tornou um lugar essencial para quem quer conhecer as raízes culturais e gastronômicas da cidade. Tanto moradores quanto turistas fazem questão de incluir essa parada em seus passeios, em busca de uma experiência autêntica.

### Personalidades e histórias lendárias

Com mais de um século de história, o Bar Guanabara já recebeu muitas personalidades de peso. Nomes como Getúlio Vargas, Jânio Quadros e Adhemar de Barros marcaram presença no local. Artistas famosos, como Raul Seixas, Geraldo Vandré e Benito Di Paula, também foram frequentadores assíduos desse espaço.

Uma das histórias mais curiosas é a lenda sobre Santos Dumont, o pai da aviação. Dizem que ele deixou sua marca ali ao desenhar pequenos aviões em guardanapos, uma lembrança que carrega um pedaço da história do Brasil.

Vavá do Bixiga, um garçom que trabalha no bar há mais de 40 anos, é a testemunha dessas histórias. Com seu jeito encantador, ele compartilha relatos sobre o passado do bar, tornando cada visita ainda mais especial.

### Gastronomia clássica e nova fase

O cardápio do Bar Guanabara é um convite à boa comida. As receitas tradicionais, como a famosa parmegiana, picanha na brasa e feijoada, continuam a brilhar. Mas o grande destaque é a coxa creme, que conquistou o paladar de muitos clientes. Para acompanhar essa deliciosa refeição, é possível escolher entre um chope gelado, sucos naturais ou drinks variados.

Recentemente, o bar comemorou seus 115 anos com a promessa de melhorias na infraestrutura e uma atualização no cardápio. Essa revitalização mantém a essência do lugar, criando uma experiência ainda mais especial para os visitantes.

Se você quiser conferir tudo isso pessoalmente, o Bar Guanabara está localizado na Avenida São João, 128. O funcionamento ocorre de segunda a sexta, das 11h30 às 16h, e aos sábados, até as 17h.