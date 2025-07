SUV que lidera as vendas no Brasil em 2023

O Volkswagen T-Cross 2025 chegou com tudo ao mercado brasileiro, prometendo agradar quem busca economia de combustível e tecnologia de ponta. Ele traz diferentes versões, pensadas para atender a diversos perfis de compradores. Os preços começam a partir de R$ 119.900, o que já coloca o modelo em uma faixa acessível para quem quer um SUV compacto.

Um dos grandes destaques do T-Cross é a eficiência combustível. Com gasolina, ele consegue atingir impressionantes até 14,3 km/l na estrada, algo que certamente conquista quem faz muitas viagens a passeio ou trabalho.

Economia e tecnologia avançada

Os motores do T-Cross 2025 são potentes e eficientes, e você pode escolher entre diferentes versões. O motor 1.0 Turbo entrega 116 cv quando abastecido com gasolina e um pouco mais, 128 cv, se for etanol. Para quem deseja mais potência, a versão Highline 250 TSI vem equipada com um motor 1.4 Turbo.

Além disso, o T-Cross recheia seu pacote tecnológico com o sistema de infotainment VW Play, ar-condicionado digital e soluções de segurança altamente valorizadas, como o piloto automático adaptativo e a frenagem automática de emergência. A presença de câmeras de ré e sensores de estacionamento também contribui para uma experiência de condução mais tranquila e segura.

Preços estrategicamente distribuídos

Falando em preços, a versão Sense, com seu valor inicial de R$ 119.900, se mostra uma boa pedida para quem deseja um SUV acessível. Por outro lado, modelos como a Highline, que podem chegar até R$ 184.490, são ideais para quem quer um desempenho superior e um toque extra de sofisticação.

Essa diferença de valores ajuda a atrair um leque maior de consumidores, desde quem está no início da jornada de compra de um SUV até aqueles que priorizam tecnologia avançada e conforto.

Consistência no mercado

No primeiro semestre de 2025, o T-Cross se destacou como um dos SUVs mais vendidos no Brasil, concorrendo com nomes como Hyundai Creta e Honda HR-V. A combinação de ótima eficiência energética e um pacote tecnológico chamativo coloca o T-Cross em destaque em um cenário onde a procura por SUVs compactos só aumenta.

A continuidade nas vendas sólidas e o retorno positivo do público fazem com que as expectativas em torno do T-Cross permaneçam altas. Esse modelo parece ter tudo para seguir como um dos favoritos entre os carros desse segmento.