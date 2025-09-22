Pequena cidade registra maior média salarial do Brasil

Gavião Peixoto, uma pequena cidade no interior de São Paulo, está chamando a atenção por causa de seus altos salários. Segundo o Censo 2022 do IBGE, a renda média mensal dos trabalhadores formais por lá é de 5,2 salários mínimos. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a capital paulista, que registra uma média de 4,4 salários mínimos.

Com apenas 4.702 habitantes, a cidade é um exemplo curioso de como um município menor pode se destacar economicamente. Enquanto a média de São Paulo é de 3,4 salários mínimos, Gavião Peixoto se destaca ainda mais no cenário nacional, onde a renda média é inferior a 3 salários mínimos.

Economia local impulsionada pela Embraer e pelo agronegócio

O que explica esse resultado? A presença da Embraer e do agronegócio são dois fatores principais. A unidade da Embraer em Gavião Peixoto tem mais de 2.800 funcionários e conta com uma pista de testes de 4.967 metros, uma das maiores do mundo.

O agronegócio também é fundamental. A laranja representa 53% das atividades do setor local, enquanto a cana-de-açúcar corresponde a 38%. Empresas locais como Cutrale e Fischer são protagonistas nesse cenário, garantindo uma base produtiva sólida.

A mistura entre um polo aeroespacial altamente qualificado e culturas permanentes que fazem sucesso no mercado global garante empregos estáveis e bem remunerados, reduzindo a sazonalidade que é comum em outros lugares.

Qualidade de vida e indicadores sociais

Além de bons salários, Gavião Peixoto também se destaca em indicadores de bem-estar. Em 2024, a cidade liderou o Índice de Progresso Social (IPS) no Brasil. Em 2025, o município continuou a mostrar resultados positivos, refletindo a relação entre renda, serviços públicos de qualidade e coesão social.

É importante ressaltar que avanços na renda não acontecem automaticamente para todos. O sucesso sustentável da cidade depende de políticas locais que atendam questões de qualificação, mobilidade e habitação.

Localização estratégica no interior paulista

Gavião Peixoto está situada na sub-região de Araraquara, em uma posição que favorece a logística. A cidade é bem conectada, facilitando tanto a saída de produtos agroindustriais quanto a movimentação de profissionais para a planta da Embraer. Isso gera uma demanda crescente por serviços, como manutenção e alimentação, que alimentam a economia local.

Trajetória e origem do nome

Embora Gavião Peixoto seja relativamente nova — se emancipou em 27 de dezembro de 1995 e começou a funcionar em 1º de janeiro de 1997 —, a área é historicamente rica, ligada à expansão ferroviária e à colonização paulista. O nome homenageia Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, um político que teve grande influência na província de São Paulo no século XIX.

Como chegar a Gavião Peixoto

Se você vem da capital, a rota mais comum é pela Rodovia Washington Luís (SP-310) até São Carlos e Araraquara, e depois pela SP-331 (Deputado Vitor Maida). O trajeto tem cerca de 318 km e leva em torno de 3h30, dependendo do tráfego. A estrada é bem sinalizada, tornando o carro a opção mais prática.

Comparação com São Paulo e a “capital do interior”

Os números falam por si. A cidade de São Paulo tem uma média de 4,4 salários mínimos e Campinas, a famosa "capital do interior", marca 3,8 salários mínimos. Gavião Peixoto se destaca entre esses centros industriais tradicionais, com Paulínia vindo em segundo lugar com 4,6 salários mínimos.

É bom lembrar que esses números refletem apenas os vínculos formais e podem ser influenciados por salários mais altos no setor aeronáutico, mas ainda oferecem uma boa perspectiva sobre a atratividade econômica da região.

Fatores que sustentam o desempenho

A combinação de elevados salários na indústria aeronáutica e o perfil forte do agronegócio são fundamentais para a economia de Gavião Peixoto. Em momentos de câmbio favorável, as vendas de laranja e seus derivados ajudam a sustentar investimentos e manter postos de trabalho.

A cidade se tornou um exemplo interessante, unindo uma base agrícola robusta e uma indústria avançada. Além disso, a infraestrutura – como a pista da Embraer e as estradas bem conectadas – gera benefícios que vão além da fábrica.

Programas que apostam na qualificação e melhoram o ambiente de negócios têm o potencial de manter essa atração por talentos e fortalecer os serviços especializados.

Com esse cenário, Gavião Peixoto ocupa uma posição privilegiada em salários no estado, atraindo olhares de todo o Brasil.