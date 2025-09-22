Notícias

Buraco na tábua de corte tem utilidade prática e surpreendente

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Tábua de corte, Tábua, Buraco da tábua
Imagem: Unsplash

As tábuas de corte são peças fundamentais na cozinha, não é mesmo? Elas ajudam a manter tudo organizado e limpo, seja em casa ou em restaurantes. Além de facilitar o preparo dos alimentos, protegem a superfície da bancada do dia a dia.

Mas, você já reparou que muitas dessas tábuas têm um furinho lateral? Geralmente, as pessoas pensam que ele serve só para pendurar a tábua e liberar espaço nos armários. Contudo, esse detalhe pequeno tem uma função surpreendente que pode transformar a sua experiência na cozinha.

A utilidade inesperada

Esse furo vai além da organização; ele ajuda a resolver um problema muito comum: a dificuldade de passar os ingredientes cortados da tábua para a panela ou recipiente sem deixar nada cair. Quem já tentou transferir alho, cebola ou tomate sabe bem como é fácil perder pedaços pelo caminho.

A solução é bem simples: ao posicionar a parte da tábua com o furo sobre a borda da panela, os alimentos deslizam para dentro com facilidade. Assim, você evita sujeira e desperdício.

Mais praticidade no dia a dia

Esse truque funciona ainda melhor em tábuas com furos maiores, já que há mais espaço para os alimentos escorregarem. Mas mesmo os menores já ajudam bastante. A ideia é transformar um item comum em algo ainda mais prático.

Então, da próxima vez que olhar para sua tábua de corte, lembre-se desse segredinho. Pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na sua rotina na cozinha, tornando o preparo das refeições muito mais ágil e organizado.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Qual a relação entre as violações de dados empresariais e a dark web?

Relação entre violações de dados e a dark web

2 horas atrás
Gavião Peixoto tem a maior média salarial de SP, superando São Paulo e Campinas, com economia baseada na Embraer e no agronegócio.

Pequena cidade registra maior média salarial do Brasil

4 horas atrás
Saiba por que o uso incorreto da posição P no câmbio automático pode danificar a transmissão e como evitar prejuízos caros.

Risco da função ‘estacionamento’ no câmbio automático e como evitar danos

7 horas atrás
Genérico funciona igual ao remédio de marca, tem preço até 60% menor e segue os mesmos testes; descubra por que ainda gera tanta dúvida após 24 anos

Genéricos são iguais aos de marca, mas custam até 60% menos

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo