“Chiquititas” sai da Netflix em outubro após oito anos disponível

Após quase dez anos de exibição na Netflix, a novela infantil “Chiquititas” deixará o serviço de streaming no dia 20 de outubro. Produzida pelo SBT entre 2013 e 2015, a série se tornou um grande sucesso, superando até mesmo algumas produções internacionais em audiência.

A decisão de remover “Chiquititas” do catálogo se deve ao não-renovação do contrato entre a Netflix e o SBT. Informações indicam que há negociações em andamento para que a novela faça parte do Disney+, plataforma que já exibe a produção “A Caverna Encantada”.

O impacto da saída de “Chiquititas” da Netflix é significativo. No primeiro semestre de 2023, a novela foi o conteúdo brasileiro mais assistido na plataforma, somando 162 milhões de horas de visualização. Esses números colocaram a série à frente de produções como “Stranger Things”, “Bridgerton”, “The Crown” e “Round 6”.

A série é notável não apenas pelo público que atrai, mas pela sua capacidade de retenção. Com 545 capítulos, “Chiquititas” é frequentemente assistida várias vezes por crianças e famílias, mantendo-se relevante mesmo após longo tempo no ar. Na TV aberta, o sucesso foi semelhante, refletindo o êxito da versão original argentina da trama que conquistou o público nos anos 1990.

Para quem deseja rever a novela, os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming +SBT, embora atualmente o serviço ofereça apenas 160 capítulos, com a adição de novos episódios prevista para mensalmente.

A saída de “Chiquititas” da Netflix representa uma mudança importante no cenário do streaming brasileiro, já que a série era considerada um case de sucesso, competindo de igual para igual com séries globais.