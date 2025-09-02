Notícias

Espírito de Preta Gil permanece na Terra, diz vidente

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Vidente Afirma Que Espírito de Preta Gil Permanece Na Terra Porque Não Conse...Ver mais
Vidente Afirma Que Espírito de Preta Gil Permanece Na Terra Porque Não Conse...Ver mais

A morte de Preta Gil ainda toca profundamente fãs, familiares e admiradores. Além de ser uma perda imensurável, muitos veem esse momento como o início de uma nova jornada espiritual para ela. Recentemente, uma médium chamada Luciana trouxe à tona interpretações que estão aquecendo corações e gerando discussões nas redes sociais.

### Médium afirma que Preta Gil ainda caminha entre os seus

Luciana, que se apresenta como sensitiva, revelou que viu Preta Gil “caminhando entre os seus”, sugerindo que a espiritualidade da cantora ainda está por perto. Essa visão dela acontece, segundo a médium, por conta do amor intenso que Preta nutria pela família, especialmente pelo pai, Gilberto Gil.

Essa ideia de que Preta permanece presente junto aos seus, preocupando-se e protegendo-os, trouxe alívio para muitos. É como se a conexão forte da cantora com sua família não tivesse se perdido, mas se transformado. Para muitos internautas, imaginar que ela continua cuidando deles é um consolo em meio à dor.

### Uma missão espiritual ainda em andamento

Além da Luciana, outros médiuns também disseram que Preta foi acolhida por forças de luz em seu momento de partida. Robério de Ogum, por exemplo, comentou que a fé dela em entidades como Oxum e Nossa Senhora Aparecida garantiu uma transição mais tranquila.

De acordo com essas revelações, a artista estaria irradiando energia positiva e atuando como uma guardiã espiritual. Sua missão de proteção e apoio não teria terminado com a morte física. Isso reforça a ideia de que Preta continua a ser uma presença iluminadora na vida de seus amigos e familiares.

### Fé, legado e reflexões sobre o além

A trajetória de Preta Gil sempre foi marcada por coragem e generosidade. Desde cedo, ela demonstrou uma fé inabalável que, segundo essas novas interpretações, continua a guiá-la. Para muitos fãs, essa narrativa torna a dor do luto um pouquinho mais leve, transformando a tristeza em reverência.

O impacto da sua partida provoca reflexões sobre espiritualidade e os laços familiares que transcendem a vida. A visão de que Preta ainda está ao lado dos seus, se despedindo lentamente de forma amorosa, é uma forma coletiva de manter viva a essência dessa artista que deixou um legado marcante.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

contas bancárias de brasileiros podem ser bloqueadas por medida inédita do governo

Governo implementa medida que pode bloquear contas de brasileiros

7 horas atrás
o eletrodoméstico que obrigatoriamente deve ser desligado da tomada para economizar energia

eletrodoméstico que deve ser desligado para economizar energia

7 horas atrás
Muda o planeta para sempre: o oceano que encolhe a cada ano e pode desaparecer no futuro

o oceano encolhe anualmente e corre risco de desaparecer

8 horas atrás
Novo limite de isenção do Imposto de Renda: quem está livre da cobrança?

Novo limite de isenção do Imposto de Renda e quem é isento

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo