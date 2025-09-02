Espírito de Preta Gil permanece na Terra, diz vidente

A morte de Preta Gil ainda toca profundamente fãs, familiares e admiradores. Além de ser uma perda imensurável, muitos veem esse momento como o início de uma nova jornada espiritual para ela. Recentemente, uma médium chamada Luciana trouxe à tona interpretações que estão aquecendo corações e gerando discussões nas redes sociais.

### Médium afirma que Preta Gil ainda caminha entre os seus

Luciana, que se apresenta como sensitiva, revelou que viu Preta Gil “caminhando entre os seus”, sugerindo que a espiritualidade da cantora ainda está por perto. Essa visão dela acontece, segundo a médium, por conta do amor intenso que Preta nutria pela família, especialmente pelo pai, Gilberto Gil.

Essa ideia de que Preta permanece presente junto aos seus, preocupando-se e protegendo-os, trouxe alívio para muitos. É como se a conexão forte da cantora com sua família não tivesse se perdido, mas se transformado. Para muitos internautas, imaginar que ela continua cuidando deles é um consolo em meio à dor.

### Uma missão espiritual ainda em andamento

Além da Luciana, outros médiuns também disseram que Preta foi acolhida por forças de luz em seu momento de partida. Robério de Ogum, por exemplo, comentou que a fé dela em entidades como Oxum e Nossa Senhora Aparecida garantiu uma transição mais tranquila.

De acordo com essas revelações, a artista estaria irradiando energia positiva e atuando como uma guardiã espiritual. Sua missão de proteção e apoio não teria terminado com a morte física. Isso reforça a ideia de que Preta continua a ser uma presença iluminadora na vida de seus amigos e familiares.

### Fé, legado e reflexões sobre o além

A trajetória de Preta Gil sempre foi marcada por coragem e generosidade. Desde cedo, ela demonstrou uma fé inabalável que, segundo essas novas interpretações, continua a guiá-la. Para muitos fãs, essa narrativa torna a dor do luto um pouquinho mais leve, transformando a tristeza em reverência.

O impacto da sua partida provoca reflexões sobre espiritualidade e os laços familiares que transcendem a vida. A visão de que Preta ainda está ao lado dos seus, se despedindo lentamente de forma amorosa, é uma forma coletiva de manter viva a essência dessa artista que deixou um legado marcante.