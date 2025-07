Pato O’Ward supera Josef Newgarden no Iowa Speedway

O piloto Pato O’Ward comemorou sua 100ª corrida na NTT INDYCAR SERIES com uma vitória emocionante no sábado, no Iowa Speedway. O brasileiro, que compete pela equipe Arrow McLaren Chevrolet, conquistou o triunfo em uma disputa acirrada, superando seu concorrente, Josef Newgarden, da Team Penske. Newgarden é conhecido por ter um bom desempenho na pista, tendo vencido seis vezes neste circuito.

Durante a corrida, O’Ward destacou-se com uma parada nos boxes mais rápida, o que foi crucial para sua vitória. Ele conseguiu manter a liderança nas relargadas finais, reafirmando sua habilidade como competidor. Essa foi a nona vez que O’Ward e Newgarden terminaram juntos nas duas primeiras posições em uma corrida da série, com Newgarden tendo uma vantagem de 6 a 3 nas vitórias.

Essa vitória marca o primeiro triunfo de O’Ward na temporada e também foi a primeira vitória da Chevrolet em 2025. O’Ward já havia vencido em Iowa antes, em 2022, na sua 50ª corrida.

Enquanto isso, Josef Newgarden liderou a corrida por 232 das 275 voltas, mas ficou apenas com o segundo lugar. Seus companheiros de equipe, Will Power e Scott McLaughlin, completaram o pódio, com McLaughlin fazendo uma grande recuperação, saindo do 27º lugar no grid de 27 carros para terminar em quarto.

A corrida chamou a atenção dos fãs devido à tensão e ao talento demonstrados pelos pilotos, e a história da competição será atualizada com mais detalhes em breve.