Chamadas automáticas irritam usuários e se tornam comuns como spam

Com certeza você já passou pela chateação de atender uma ligação e, em um segundo, ela cair. Essa situação irritante, que parece não ter sentido, é, na verdade, uma jogada de empresas de telemarketing e spammers. Eles fazem isso para checar se seu número está ativo. Mas calma! Há formas de se proteger dessas ligações incômodas.

Um estudo do site de tecnologia Xataka explica que esse fenômeno, conhecido como "robocalling", é gerido por sistemas automatizados. Essas ferramentas incomodativas não só fazem essas chamadas sem sentido, mas também criaram opções para você se defender e ter um pouco mais de tranquilidade.

O que é o “Robocalling”? O segredo por trás da chamada que desliga

As chamadas que desligam logo que você atende, na maioria das vezes, são geradas por um sistema de "robocalling". Em vez de um operador dispor tempo discando números, um computador liga para vários números ao mesmo tempo.

O foco dessa tecnologia não é conversar com você, mas apenas registrar se a chamada foi atendida. Se uma pessoa atende, o sistema marca aquele número como “ativo” para futuras ligações.

Por que isso acontece? A lógica da eficiência (para eles)

Depois de criar uma lista de números que atenderam, os robôs entregam esses dados para os operadores humanos. Assim, as chamadas passam a ser direcionadas apenas para números válidos, economizando o tempo dos atendentes que não precisam se preocupar com linhas falsas ou não atendidas.

Por isso, logo após uma dessas chamadas “fantasmas”, é comum você receber uma ligação de telemarketing real. O robô já validou seu número para o próximo atendente.

A solução da Apple: como a Siri pode atender o telefone por você no iOS 26

A Apple, com a nova versão do iPhone (iOS 26), trouxe uma funcionalidade muito útil para lidar com o spam. A função "Tela de Chamadas" permite que a Siri atue como sua assistente pessoal.

Como funciona? Quando um número desconhecido liga, seu telefone não toca. A Siri atende automaticamente e pergunta quem está ligando e por quê. Você pode ver a resposta da pessoa sendo transcrita em tempo real, diretamente na tela do celular.

Com isso, você decide se quer atender, ignorar ou até mesmo responder utilizando a Siri. Se for um robô, ele provavelmente vai soltar uma mensagem automática e você pode passar para a próxima sem preocupações.

A solução para todos: como usar o “Não Me Perturbe” no Brasil

Para quem usa Android ou não quer esperar pela nova atualização do iPhone, o serviço “Não Me Perturbe” é uma ótima alternativa aqui no Brasil.

Trata-se de um serviço gratuito, criado pela Anatel, que permite bloquear chamadas de telemarketing. Para se cadastrar, você pode acessar o site www.naomeperturbe.com.br, informar seu número e escolher quais empresas você não deseja mais que te liguem.

Após o registro, as empresas têm até 30 dias para parar de incomodá-lo.

Outras dicas para se proteger do spam no telefone

Bloqueie números : Sempre que receber uma chamada indesejada, bloqueie o número na sua agenda.

Reconheça o prefixo 0303 : Todas as chamadas de telemarketing ativo no Brasil usam o prefixo 0303. Se você ver esse número, é uma boa ideia não atender.

Use aplicativos de bloqueio: Há aplicativos, como o Whoscall, que ajudam a identificar e bloquear chamadas de spam conhecidas.

E você, já tem alguma estratégia para lidar com essas ligações chatas? Compartilhe conosco!