Carolina Dieckmann exibe biquíni em viagem a Búzios

Carolina Dieckmmann posa em Búzios, no Rio de Janeiro

A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, que atualmente interpreta Leila no remake da novela “Vale Tudo”, compartilhou momentos de sua viagem a Búzios, no Rio de Janeiro, em suas redes sociais nesta quinta-feira (10). Nas imagens, Carolina aparece usando um biquíni estampado, recebendo muitos elogios dos seguidores.

Na legenda das fotos, a atriz escreveu sobre a experiência, mencionando a convivência com familiares e celebrando um aniversário. Ela descreveu o cenário com referências ao sol, as nuvens e até mesmo baleias imaginárias, destacando a beleza e a emoção da viagem.

Recentemente, Carolina também anunciou uma mudança em seu nome, acrescentando mais uma letra “m” ao sobrenome. Após a repercussão nas redes sociais, a atriz decidiu gravar um vídeo explicando a razão dessa alteração.

Em seu Instagram, Carolina explicou que a mudança foi sugerida por um numerólogo, que avaliou seu nome e indicou que a letra adicional traria mais harmonia. Segundo ela, o numerólogo detectou uma “trava” em sua sequência numérica, que poderia afetar sua comunicação e compreensão.

Durante a explicação, Carolina revelou que a letra “m” foi escolhida porque é a inicial do nome de sua mãe, Maira Dieckmann, que faleceu em 2019. Ela considerou essa ligação como algo muito simbólico e especial, afirmando que essa mudança não só representaria um desbloqueio em sua vida, mas também uma maneira de manter a memória de sua mãe viva. Maira morreu de forma súbita, aos 68 anos.