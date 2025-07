Parque brasileiro tem montanha russa e atrativos similares à Disney

Localizado em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, o Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina. Ele se destaca por ser uma opção bastante acessível em comparação aos parques da Disney, atraindo famílias que buscam diversão de qualidade a um preço mais razoável. Criado em 1991 por João Batista Sérgio Murad, o famoso Beto Carrero, o parque tem se tornado um verdadeiro ícone do turismo nacional.

Acessá-lo é fácil, já que fica próximo à BR-101 e ao Aeroporto de Navegantes. No parque, você encontra uma variedade de atrações, incluindo montanhas-russas emocionantes e espetáculos teatrais que garantem entretenimento para todas as idades.

Experiência completa

O Beto Carrero World tem algo especial para cada visitante. A estrutura do parque não apenas recebe seus hóspedes com atrações incríveis, mas também conta com uma equipe de profissionais e artistas talentosos que tornam a visita ainda mais memorável. Em 2023, o parque foi eleito o segundo melhor do mundo pela TripAdvisor, um reconhecimento do seu compromisso com a qualidade e a diversidade das experiências que oferece.

As atrações são uma verdadeira viagem ao mundo do entretenimento, com personagens de sucessos como Shrek e Madagascar. Além disso, o parque abriga áreas temáticas como Cowboyland e a Vila Germânica, e promove eventos especiais que encantam o público, como o Festival MasterChef Brasil e a Oktoberfest Beto Carrero. Apesar dos desafios financeiros enfrentados ao longo dos anos, Beto Carrero World continua a crescer e se reinventar.

No parque, você também encontra lojas, restaurantes e uma pista de motocross, tornando-o um destino turístico completo. O Beto Carrero World proporciona uma experiência mágica e cheia de emoções, sendo uma alternativa mais atraente em termos de custo-benefício do que muitos parques internacionais.

A história do parque começou com uma roda-gigante e shows de circo, e desde então ele só tem crescido. Com o tempo, suas áreas temáticas foram se expandindo e o parque firmou parcerias com grandes nomes do entretenimento, elevando ainda mais o padrão das atrações.

Considerado um dos principais pontos turísticos do Brasil, o Beto Carrero World combina diversão, shows e uma infraestrutura de alta qualidade. É uma opção imperdível para quem busca uma experiência inesquecível, mostrando que é possível ter diversão de alto nível sem sair do país.