Identifique os sinais de uma crise de asma infantil agora

Com a chegada do inverno, a gente já sabe que as doenças respiratórias costumam aumentar, né? E para as crianças com alergias ou problemas respiratórios, isso pode se tornar um desafio ainda maior. A tosse persistente, o chiado no peito e aquela falta de ar são sinais claros de uma possível crise de asma. É sério, essa doença é uma das mais comuns na infância e merece nossa atenção.

Recentemente, o Ministério da Saúde criou o Dia Nacional de Controle da Asma, que se celebra em 21 de junho. A data marca o fim da primavera e a chegada do frio, um lembrete importante para cuidarmos da saúde respiratória, especialmente das crianças.

Para se ter uma ideia, cerca de 23% da população brasileira tem asma. Isso varia um pouquinho entre as regiões do país, mas o fato é que 60% dos pacientes com asma grave estavam sem controle, segundo dados de 2021. É alarmante, né? A Dra. Talia Andrea Soria Muñoz, especialista em pneumologia pediátrica, explica que a asma é uma doença inflamatória nas vias aéreas, geralmente começando na infância.

Ela comenta que as vias aéreas inflamam e ficam super sensíveis. Isso quer dizer que, na presença de vírus, alérgenos, exercício ou até mudanças de temperatura, tudo isso pode causar uma crise. Quem já passou por um dia chuvoso e frio e viu como isso afeta a respiração entende exatamente o que ela quer dizer.

Tipos de asma e fatores que desencadeiam os sintomas

Muita gente pensa que “asma” é só um termo e que é tudo igual, mas na verdade existem diferentes tipos. O mais comum em crianças é a asma alérgica, que acontece depois que a criança entra em contato com desencadeadores como ácaros, pólen, e até pelos de animais. Além disso, também tem as formas não alérgicas, onde o exercício físico ou vírus podem ser os culpados.

Repare que mudanças bruscas na temperatura, fumaça e até alguns medicamentos podem piorar a situação. A Dra. Talia destaca que em crianças, a asma pode estar ligada a alergias, mas também pode ser acionada por vírus. A gravidade varia e cada caso é único.

Sinais de asma em crianças

Os pais costumam se perguntar como identificar se a criança está tendo uma crise de asma em meio a resfriados e gripes, que são comuns. Fica atento a alguns sinais de alerta:

Tosse que não vai embora, principalmente à noite ou logo de manhã.

Chiado no peito.

Falta de ar.

Sensação de aperto na região do peito.

Cansaço excessivo ao fazer atividades físicas.

Para chegar a um diagnóstico, os médicos observam o histórico clínico e como os sintomas se repetem. Para crianças acima de cinco anos, alguns exames, como a espirometria, podem ajudar a confirmar. Já os pequenos gostam de serem observados: se os episódios e fatores de risco foram registrados, isso contribui para uma avaliação mais precisa.

Tratamento e controle da doença

Infelizmente, a asma não tem cura, mas dá para controlar. O tratamento adequado e um bom acompanhamento médico são fundamentais. O foco é reduzir a inflamação e evitar crises para que a criança possa viver normalmente.

Existem duas categorias de medicações para quem tem asma:

Medicamentos de controle: esses devem ser usados regularmente e ajudam a reduzir a inflamação. O corticoide inalatório é um dos mais conhecidos.

esses devem ser usados regularmente e ajudam a reduzir a inflamação. O corticoide inalatório é um dos mais conhecidos. Medicamentos de alívio: esses são usados durante as crises para ajudar a respirar melhor rapidamente.

E lembre-se: evitar os fatores que desencadeiam as crises é crucial. O diagnóstico precoce e as consultas regulares com um pneumologista são o caminho para um controle mais eficaz. Não se esqueça de que tratamentos caseiros não são a solução e, em casos graves, a melhor saída é sempre buscar ajuda médica.