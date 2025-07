SBT retorna com “Maria do Bairro”; confira o horário de exibição

O SBT anunciou que a novela mexicana "Maria do Bairro" voltará a ser exibida a partir de segunda-feira, dia 21. A trama ocupará o horário das 13h45, que antes era dedicado ao desenho "A Caverna Encantada". Este desenho agora será exibido no período da tarde.

Essa é a oitava vez que "Maria do Bairro", protagonizada pela atriz Thalia, será transmitida pela emissora. A novela foi exibida pela primeira vez no Brasil em 1997, logo após o sucesso de outra novela da mesma atriz, "Marimar". "Maria do Bairro" faz parte da chamada Trilogia das Marias, que inclui também "Maria Mercedes".

Desde sua estreia, "Maria do Bairro" voltou a ser exibida em diversas ocasiões: em 1997, 2004, 2007, 2012, 2013 e 2015. Recentemente, a novela também foi exibida no canal Viva (atualmente chamado Globoplay Novelas) em 2022. Desde 2021, "Maria do Bairro" está disponível no serviço de streaming da TV Globo.

Na mesma mensagem, o SBT informou que o programa "Casos de Família" será reintroduzido na grade, substituindo a novela "A Usurpadora". O programa será apresentado por Christina Rocha e contará com a participação da psicóloga Anahy D’Amico.

Confira a nova programação das tardes do SBT:

13h — Chaves

13h45 — Maria do Bairro

14h — A Usurpadora (última semana)

15h — Fofocalizando

17h — A Caverna Encantada

18h — Chaves

18h — Tá Na Hora (LOCAL)

A História de "Maria do Bairro"

A novela "Maria do Bairro" conta a história de Maria, interpretada por Thalia. Ela é uma jovem catadora de lixo que, após a morte de sua madrinha, é acolhida pela rica família De la Vega. No novo lar, Maria se apaixona e se casa com o filho da família, Luís Fernando. No entanto, a felicidade dela é ameaçada pela invejosa Soraya Montenegro, que fará de tudo para separá-los.

A trama é marcada por várias tragédias na vida de Maria, incluindo a perda de seu filho recém-nascido, o que a leva a uma busca dolorosa pelo seu filho, Nandinho. A novela explora temas como amor, intrigas e a luta por redenção.