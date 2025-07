Conversa com Bial alcança recorde de audiência em homenagem a Preta Gil

O programa “Conversa com Bial” alcançou sua maior audiência em anos com a reapresentação de uma entrevista com Preta Gil, que aconteceu poucos dias após sua morte. De acordo com dados de audiência, o talk-show apresentado por Pedro Bial marcou 10,3 pontos na Grande São Paulo. Essa audiência foi impulsionada pela exibição do programa antes do “Jornal da Globo”, que registrou 7,3 pontos logo em seguida.

Esse foi o melhor resultado da atração desde 2018, quando uma entrevista com Maisa Silva, famosa por sua trajetória no SBT, alcançou 8,9 pontos. A homenagem a Preta Gil foi transmitida após uma sessão de filmes e destacou sua carreira como cantora e apresentadora. Preta faleceu no domingo, dia 20, aos 50 anos, vítima de câncer no intestino.

A morte da artista também teve reflexo na audiência do programa “Fantástico”, que foi exibido no mesmo fim de semana e conseguiu 18 pontos na capital paulista, a melhor audiência desde outubro de 2024.

Preta Gil enfrentou uma luta contra o câncer diagnosticado em 2023. Após passar por uma cirurgia e vários tratamentos, incluindo quimioterapia e radioterapia, ela entrou em remissão. Contudo, a doença voltou de maneira mais agressiva, com metástase confirmada em agosto de 2024. Nas últimas semanas, Preta estava sob cuidados intensivos nos Estados Unidos recebendo um tratamento experimental.

Vale destacar que, segundo os novos parâmetros de medição, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios ou cerca de 199.313 telespectadores na Grande São Paulo.