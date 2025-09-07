iFood apresenta novas vantagens para entregadores cadastrados

A plataforma de entregas iFood lançou uma novidade bem interessante chamada Rota Destino. O objetivo é tornar as rotas dos entregadores mais eficientes e práticas.

Com essa novidade, os entregadores podem escolher áreas perto de suas casas para receber pedidos, o que facilita muito o retorno para casa. Além de otimizar o tempo e os custos, a iniciativa promete deixar a rotina desses profissionais mais tranquila.

O recurso já foi testado em cidades como Brasília e Goiânia e a expectativa é que esteja disponível em todo o Brasil até o final do ano.

Funcionamento e benefícios do Rota Destino

O Rota Destino é uma das funcionalidades que torna o aplicativo do iFood ainda mais útil para os entregadores. Ele organiza as entregas de forma que o profissional fique sempre próximo da área que escolheu trabalhar. Se não houver pedidos exatamente naquela região, o sistema orienta o entregador para locais próximos, garantindo que ele não se distancie muito de onde quer chegar.

Essa ferramenta é especialmente útil para quem trabalha duas vezes ao dia. Ela pode ajudar a aumentar a receita ao tornar o deslocamento mais eficiente, um benefício já notado por muitos que utilizam o serviço.

Iniciativas complementares e expansão

Além do Rota Destino, o iFood também trouxe outras vantagens. Os entregadores frequentes passam a ter a isenção da taxa de antecipação de repasses. Isso significa que eles conseguem adiantar seus ganhos sem pagar por isso, o que melhora bastante a situação financeira de quem depende dessas entregas.

Outro ponto que merece destaque é o programa de recompensas chamado Super Entregadores. Nele, os profissionais que se destacam com alto engajamento na plataforma podem ganhar prêmios adicionais. É uma forma de valorizar quem se dedica mais ao trabalho.

Estratégia de competitividade no mercado

Com o crescimento de concorrentes, como 99Food e Keeta, a introdução do Rota Destino mostra que o iFood está se movimentando para manter sua posição de liderança no mercado de entregas. A empresa não quer apenas preservar a base de clientes que já possui, mas também aumentar a quantidade de pedidos mensais e o número de entregadores ativos na plataforma. Essa estratégia tem tudo para fazer a diferença em um setor tão disputado.