Três cânceres com sintomas discretos que podem ser fatais

Identificar cânceres em estágio inicial é crucial para o tratamento eficaz de diversos tipos de tumores. Em 2021, mais de 230 mil pessoas perderam a vida em decorrência do câncer no Brasil, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). O problema é que muitos diagnósticos são feitos tardiamente, o que eleva as taxas de mortalidade, especialmente em casos de câncer que são mais difíceis de detectar, como os de cólon, pâncreas e ovário. Por isso, prestar atenção aos primeiros sinais de alerta pode ser um passo muito importante na luta contra essas doenças.

Câncer de cólon

O câncer de cólon muitas vezes não apresenta sinais visíveis até que já esteja em um estágio mais avançado. Qualquer alteração nos hábitos intestinais, como diarreia, constipação ou sangramento retal deve ser tratada com atenção. Além disso, a presença de caroços no abdômen pode ser um sinal de que algo não vai bem.

Fatores de risco incluem a idade avançada, uma dieta muitas vezes rica em gordura e um histórico familiar da doença. E vale ficar atento: a diabetes tipo 2 também pode aumentar as chances de desenvolver esse tipo de câncer.

Câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas é conhecido por seus sintomas sutis que podem ser facilmente confundidos com outras condições menos graves. Preste atenção a sinais como dor abdominal persistente, perda de peso inexplicável, icterícia e mudanças nos hábitos intestinais. A identificação precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento, especialmente quando tais sintomas são recorrentes.

Os fatores de risco aqui incluem tabagismo, obesidade e um histórico familiar forte na doença. O diagnóstico geralmente é confirmado por meio de exames de imagem e biópsias.

Câncer de ovário

O câncer de ovário é frequentemente chamado de “assassino silencioso” porque muitas vezes passa despercebido até chegar a estágios avançados. Sintomas como inchaço abdominal, dor pélvica e mudanças nos hábitos urinários podem parecer problemas menos graves, mas não devem ser subestimados. Exames pélvicos regulares podem fazer a diferença e aumentar as chances de um diagnóstico precoce.

Histórico familiar de câncer de ovário é uma informação relevante que pode ajudar a definir o risco individual.

Estratégias de prevenção e diagnóstico

A detecção precoce com exames regulares pode realmente salvar vidas. Por exemplo, colonoscopias são eficazes para identificar alterações no intestino grosso que podem preceder o câncer de cólon. Exames de sangue e de imagem são úteis para detectar anomalias no pâncreas e nos ovários.

Reduzir fatores de risco é essencial: manter um estilo de vida saudável, evitar o tabagismo e controlar doenças como a diabetes podem fazer uma grande diferença na prevenção. Ter informação sobre os sintomas iniciais e os riscos relacionados a esses tipos de câncer é uma ferramenta poderosa para a prevenção e o tratamento. Realizar exames periódicos e ficar atento a pequenas mudanças no corpo são atitudes que podem ser determinantes na luta contra essas doenças silenciosas.