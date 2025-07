Trabalhadores com carteira assinada podem ganhar até R$600 a mais

Os trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada, têm acesso a uma série de benefícios que, muitas vezes, passam despercebidos. Isso faz com que muitos profissionais deixem de aproveitar seus direitos, incluindo aqueles que podem representar um bom reforço no salário. Um exemplo importante é o adicional de insalubridade em grau máximo, previsto pela Norma Regulamentadora 15 (NR-15), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Esse benefício foi criado para compensar financeiramente quem trabalha em condições prejudiciais à saúde. E o valor pode chegar a mais de R$ 600 por mês! É uma possibilidade que faz a diferença no orçamento dos trabalhadores expostos a ambientes nocivos.

Como calcular o adicional de insalubridade?

As atividades que são consideradas insalubres são divididas em três categorias: mínimo, médio e máximo. A intensidade do risco varia de acordo com a função desempenhada. Isso significa que o valor do adicional também muda, podendo alcançar até 40% do salário mínimo ou do salário-base da categoria, dependendo da legislação local, caso o grau de insalubridade seja classificado como máximo.

Atualmente, com o salário mínimo em R$ 1.518 (em 2025), o adicional pode totalizar até R$ 607,20 por mês para trabalhadores expostos a situações de alto risco.

Como o trabalhador pode solicitar o adicional de insalubridade?

Em muitos casos, o adicional de insalubridade já é automaticamente incluído no salário de quem trabalha em ambientes com agentes nocivos. Mas, se você desconfia que não está recebendo, o primeiro passo é conversar com seu empregador sobre as condições do seu trabalho que podem ser prejudiciais à saúde.

Se a situação for confirmada, o empregador precisa providenciar uma avaliação técnica do local. Isso deve ser feito por um profissional qualificado, como um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança, que irá emitir um laudo de insalubridade.

Caso o laudo comprove a insalubridade e o empregador se recuse a pagar o que é devido, o trabalhador tem o direito de buscar apoio na Justiça do Trabalho, apresentando o laudo e outros documentos que comprovem sua situação. É importante conhecer os próprios direitos para garantir que não haja prejuízos.