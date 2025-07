Ozzy Osbourne se prepara para o último show após desafios de saúde

Ozzy Osbourne, icônico cantor de rock e membro fundador do Black Sabbath, está se preparando para sua última apresentação ao vivo, marcada para este sábado. A performance vai ocorrer no Villa Park, em Birmingham, perto de sua antiga casa, e promete celebrar sua trajetória musical, marcada por excessos e inovações que moldaram o gênero heavy metal.

Com 76 anos e lutando contra a doença de Parkinson, Ozzy já enfrentou diversos desafios ao longo de sua vida, incluindo problemas com álcool e drogas, prisões e acidentes. No entanto, ele é reconhecido por sua resiliência e por ter se superado em várias situações. O Black Sabbath é creditado como um dos criadores do heavy metal, trazendo uma sonoridade pesada e letras que combinam elementos de fantasia e horror.

O show em Birmingham também contará com a presença dos membros originais da banda, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, e terá um elenco impressionante de artistas que eles influenciaram, como Metallica e Slayer. Intitulado “Back to the Beginning”, esse evento é considerado um marco na história do rock e reflete o impacto duradouro do Black Sabbath na música.

Ozzy cresceu nas ruas de Aston, onde sua infância era marcada por travessuras. Ele frequentemente cobrava dinheiro dos torcedores para “cuidar” de seus carros durante jogos. Anos mais tarde, sua busca por uma carreira musical levou à formação do Black Sabbath, que se destacou por sua sonoridade única, estabelecendo o modelo do heavy metal.

O famoso cantor ficou conhecido não apenas pela música, mas também por suas excentricidades. Entre suas ações mais notórias estão morder a cabeça de um morcego e ter sido preso por incidentes variados relacionados ao seu comportamento em festas. Essas histórias contribuíram para sua imagem de astro do rock desafiador e rebelde.

Ozzy passou por transformações significativas em sua vida. Aposentou-se brevemente, mas sua paixão pela música sempre o trouxe de volta aos palcos. Recentemente, ele apareceu em seu trono preto, decorado com caveiras, durante a cerimônia de inclusão no Hall da Fama do Rock ‘n’ Roll. Os fãs estão ansiosos para ver como ele se apresentará neste último show, cientes de que este pode ser um adeus definitivo.

A expectativa em torno de sua performance é palpável, especialmente entre os admiradores que se reúnem para celebrar sua trajetória. Com uma nova exposição dedicada à sua vida e carreira em cartaz em Birmingham, fica claro que o legado de Ozzy Osbourne continua a ressoar, inspirando novas gerações de fãs. No entanto, sua esposa, Sharon, confirmou que este será realmente seu último espetáculo, e Ozzy admitiu que pode ser difícil ficar longe dos holofotes por muito tempo.

A história de Ozzy é a de um ícone que, apesar dos desafios, permanece relevante e admirado no mundo da música. Neste fim de semana, músicos e fãs se unirão para celebrar não apenas a carreira de Ozzy, mas também o impacto duradouro do Black Sabbath na cultura do rock.