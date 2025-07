Método científico promete reduzir enjoo em viagens de carro

Na Universidade de Nagoya, no Japão, uma novidade promissora está em desenvolvimento. Alguns cientistas têm trabalhado para ajudar aqueles que sofrem com enjoo durante viagens de carro. A solução vem na forma de um som específico, criado a partir de uma frequência de 100 Hz, chamado de “sound spice”. Essa abordagem visa ativar estruturas no sistema que controla nosso equilíbrio.

A ideia é simples: ao estimular o ouvido interno com esse som, o desconforto causado pelo movimento do carro pode ser reduzido. Isso é especialmente importante para quem costuma sentir náuseas em viagens, oferecendo uma alternativa às tradicionais medicações. O som produzido pelo sound spice atua diretamente nos órgãos otolíticos, que são responsáveis por perceber a aceleração e a gravidade.

Os cientistas realizaram testes com voluntários, que ouviram o som por um minuto antes de simulações de viagens de carro. Os resultados foram otimistas e mostraram uma redução considerável nos sintomas de enjoo.

Como funciona a estimulação sonora

O método sound spice tem como objetivo combater os sintomas comuns como náusea, mal-estar e tontura. Ele se destaca por ser uma solução eficaz e segura, que pode ser aplicada em diferentes tipos de transporte. Isso ajuda a evitar a confusão sensorial que muitas vezes desencadeia esses desconfortos durante as viagens.

Vários fatores, como idade, genética e a posição dentro do veículo, podem influenciar a tendência a sentir enjoo. Geralmente, os motoristas não fazem parte desse grupo, enquanto os passageiros podem ter uma experiência mais desagradável. Como o sound spice não é invasivo, ele tem potencial para melhorar significativamente a experiência de quem viaja de carro.

O uso dessa técnica pode, além de reduzir os sintomas físicos, contribuir para um melhor controle da postura durante a viagem. Isso acontece porque o sound spice atua de forma abrangente no sistema de equilíbrio, ajudando o corpo a se ajustar melhor aos movimentos do veículo.

Uma das vantagens do método é sua simplicidade e rapidez. Pode ser utilizado antes de começar a viagem de carro e, para quem o utiliza, os efeitos podem durar por um bom tempo. Essa inovação pode se tornar uma ferramenta útil não só em carros, mas também em aviões e ônibus. Como não envolve o uso de medicamentos, não há riscos de efeitos colaterais, tornando a experiência ainda mais leve e tranquila.