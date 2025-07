Números consolidados de 3 de julho de 2025

A audiência da televisão em 3 de julho de 2025 teve alguns destaques importantes. A TV Globo se saiu bem com a exibição da edição especial de "História de Amor", que conquistou uma média de 13 pontos de audiência. O programa segurou uma boa parte dos telespectadores em seu horário.

No SBT, a novela "A Usurpadora" avançou em sua reta final e conseguiu atingir a vice-liderança por cerca de cinco minutos. Apesar desse sucesso, a programação matutina da emissora teve um desempenho menos favorável, especialmente com o "Bom Dia & Cia", que registrou apenas 1,3 ponto, gerando críticas em relação à audiência.

Em outro programa, "Fofocalizando" manteve sua audiência mesmo sem a presença do jornalista Leo Dias, que está afastado temporariamente enquanto a emissora negocia com ele sobre a marca LeoDias TV dentro do programa.

Além disso, o reality show "Power Couple Brasil" venceu a disputa contra "A Praça é Nossa", mostrando uma boa retenção de público durante sua exibição.

Abaixo estão os números de audiência dos principais programas do dia, conforme medição da Grande São Paulo:

TV Globo:

Hora Um: 4,1

Bom Dia SP: 7,6

Bom Dia Brasil: 9,2

Encontro com Patrícia Poeta: 7,9

Mais Você: 8,8

SP1: 10,4

Globo Esporte: 10,3

Jornal Hoje: 11,2

Edição Especial: História de Amor: 13,0

Sessão da Tarde: Eternos Companheiros: 12,5

SPTV: 15,7

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,0

Êta Mundo Melhor!: 20,6

SP2: 22,5

Dona de Mim: 21,8

Jornal Nacional: 22,7

Vale Tudo: 22,5

Cinema Especial: Era uma Vez um Gênio: 12,4

Central da Copa: 8,0

Jornal da Globo: 6,4

Conversa com Bial: 5,0

Dona de Mim (reapresentação): 3,5

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,0

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Balanço Geral Manhã II: 2,9

Fala Brasil: 3,9

Hoje em Dia: 4,5

Balanço Geral SP: 5,6

Power Couple Brasil 7: 4,8

SBT:

SBT Manhã: 1,8

Bom Dia & Cia: 1,3

A Usurpadora: 3,9

Fofocalizando: 3,7

A Praça é Nossa: 4,3

Programa do Ratinho: 4,8

Band:

Jogo Aberto: 1,4

Brasil Urgente: 2,6

Os números de audiência são fundamentais para o mercado publicitário, já que um ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Analistas e publicitários acompanham esses dados de perto para planejar suas campanhas e estratégias de marketing.