Os impactos da novela A Viagem nas crianças após 30 anos

A Viagem: Uma Novela que Até Hoje Causa Medo

A novela "A Viagem", exibida em 1994, é lembrada por muitos como uma verdadeira história de terror. Com elementos como fantasmas, possessões e mistérios, a trama conquistou o público na época e continua provocando calafrios em quem assiste atualmente, especialmente na reprise do "Vale a Pena Ver de Novo".

Um dos personagens mais marcantes e aterrorizantes da novela é Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes. Após sua morte, ele se torna um espírito obsessivo, determinados a se vingar de pessoas que o machucaram em vida. Seus alvos principais são Otávio, interpretado por Antonio Fagundes, Raul (Miguel Falabella) e Téo (Mauricio Mattar). Alexandre é conhecido por suas expressões malignas e interceptações surpreendentes, sempre causando reações intensas nos outros personagens.

A presença do espírito obsessivo continua a causar impacto. Algumas pessoas que assistiram à novela na infância compartilham suas experiências nas redes sociais. Uma usuária chamada Gi comentou que, mesmo após tantos anos, ainda sente o medo que Alexandre gerou. Andressa Farias, outra telespectadora, relembra como ficava apavorada quando o personagem atravessava objetos e se "vendia" nas pessoas. Betty, que cresceu em uma família kardecista, relatou que as imagens da novela a deixaram com medo de desencarnar.

No TikTok, um vídeo que mostra um menino temendo uma cena com Alexandre também rendeu comentários engraçados, como o da usuária Vanessa Chaves, que fez uma piada sobre as memórias marcantes do personagem.

Outro personagem que gerou medo foi o Mascarado, interpretado por Breno Moroni. Este mistério nunca é visto sem sua máscara e provoca terror entre os vizinhos. Sua identidade só é revelada no final da trama: ele é Adonay, ex-namorado de Carmem, que usa a máscara para esconder cicatrizes de queimaduras. A revelação trouxe à tona discussões sobre os desafios enfrentados por pessoas com cicatrizes na vida real, mas a trajetória do Mascarado também foi fonte de susto para as crianças que assistiam.

Muitas pessoas, como a telespectadora Bia Batella, concordam que o Mascarado foi um dos verdadeiros terrores da novela, longe da atenção dada apenas a Alexandre. Outras, identificadas como Sol e Carol Souza, afirmaram que a revelação do rosto do Mascarado ainda é um trauma para elas.

O trio de medo é completado por Ismael, interpretado por Jonas Bloch. Ele é marido de Estela e pai de Bia, e após abandoná-las e deixar dívidas, retorna para aterrorizar ainda mais. Durante a trama, Ismael comete ações brutais, como sequestrar Estela e agredir Diná (Christiane Torloni). Cada vez que sua trilha sonora toca, o público sente um calafrio, relacionando-o a um personagem maligno.

Nas redes sociais, muitos internautas expressam sua compreensão sobre os medos e traumas gerados por "A Viagem", com comentários que refletem a ansiedade que a novela causava nas crianças da época.