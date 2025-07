Modelo de ônibus inovador promete conforto em viagens longas

Viajar de ônibus no Brasil ganhou um novo charme com o lançamento do serviço Leito Cama pela Expresso Guanabara. Desde junho, em Fortaleza (CE), essa novidade oferece uma experiência de viagem que promete chegar bem perto do conforto das classes executivas de voos.

Com várias rotas ligando importantes cidades do país, a Expresso Guanabara quer atrair aqueles que buscam alternativas mais confortáveis e práticas do que viajar de avião. O foco está em oferecer um serviço rodoviário com qualidade e preços que competem de forma justa no mercado.

O que o leito cama oferece?

As poltronas do ônibus Leito Cama reclinam até 180 graus, garantindo que você consiga relaxar como em uma cama. Além disso, cada assento conta com entradas USB individuais, Wi-Fi gratuito e ar-condicionado para manter tudo fresquinho. Para completar a experiência, os passageiros recebem mantas e travesseiros, tornando as longas rotas muito mais agradáveis.

Essa proposta é ideal para quem gosta de conforto e não quer abrir mão de uma boa conexão enquanto viaja, tornando a experiência muito mais relaxante.

Rotas estratégicas e conexões

As rotas incluem destinos como Recife, Natal, João Pessoa e Teresina. Partindo de Fortaleza, essas opções buscam facilitar o acesso aos grandes centros, ao mesmo tempo em que evitam os perrengues que muitas vezes vêm com os voos.

A seleção dos itinerários foi feita para maximizar a conexão entre as cidades mais movimentadas, atendendo a um público que valoriza o conforto sem complicações. Além disso, a Expresso Guanabara está sempre de olho no que os passageiros precisam, buscando aprimorar continuamente o serviço e a experiência de viagem.

Expansão e competitividade no mercado

A chegada da Expresso Guanabara nesse segmento mostra como o mercado de transporte rodoviário no Brasil está se agitando. A competição está aumentando, e aplicativos como o inDrive estão facilitando o acesso a rotas intermunicipais. Enquanto isso, empresas como a Águia Branca também estão intensificando suas ofertas de conforto.

Os primeiros feedbacks sobre o Leito Cama foram mistos. Muitas pessoas elogiam o conforto, mas há críticas sobre alguns aspectos operacionais e de limpeza. A empresa já anunciou que está trabalhando nas melhorias sugeridas pelos usuários, tudo para elevar ainda mais o padrão de qualidade nas viagens de ônibus pelo país.