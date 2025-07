Os comerciais dos anos 80 e 90 que definiram a cultura brasileira

Nos anos 80 e 90, as propagandas na televisão deixaram uma marca indelével na cultura brasileira. Esses comerciais se tornaram verdadeiros clássicos, criando bordões, músicas e personagens que ainda são lembrados e usados no nosso dia a dia. A publicidade dessa época não só promovia produtos, mas também se entrelaçava com a vida das pessoas, moldando a memória afetiva de diversas gerações.

A televisão, com sua capacidade de atingir um público massivo, era a principal fonte de entretenimento e informação. Com poucos canais disponíveis, a maioria dos brasileiros assistia aos mesmos comerciais, permitindo que slogans e jingles se tornassem rapidamente familiares e parte do cotidiano. Durante esse período, as marcas aproveitaram momentos de lazer e convívio social, criando vínculos emocionais que perduram até hoje.

Os comerciais de então eram uma mistura de criatividade e simplicidade, muitas vezes evocando riso e nostalgia. É fácil ver por que essas peças publicitárias se tornaram um elemento essencial da cultura popular no Brasil.

Pipoca com Guaraná: o jingle que virou hino

Um exemplo brilhante é o famoso jingle da “Pipoca com Guaraná”, lançado pela Antarctica em 1991. Essa campanha elevou a simples combinação de refrigerante e pipoca a um verdadeiro fenômeno cultural. Com uma melodia fácil de lembrar, o jingle rapidamente se fixou na cabeça de adultos e crianças, sendo entoado em festas e eventos esportivos. Esse sucesso fez com que a marca se solidificasse na memória coletiva, simbolizando momentos de descontração e alegria.

Bonita camisa, Fernandinho: o bordão que virou gíria

Outro clássico foi o bordão “Bonita camisa, Fernandinho”, da US Top, que fez história em 1984. O personagem Fernandinho, sempre elogiado por suas camisas chamativas, trouxe um tom leve e descontraído à publicidade. O jeito simples e engraçado da campanha fez o bordão se espalhar entre os brasileiros, transformando-se em uma gíria que muitos usavam para elogiar a aparência de alguém.

Cigarro Hollywood: aventura e trilha sonora marcante

Os comerciais de cigarro Hollywood também ficaram marcados na lembrança. Apostando em aventuras e esportes radicais durante os anos 80, eles capturaram a essência do que era ser jovem na época. As músicas que acompanhavam essas cenas se tornaram inconfundíveis, reforçando o espírito de liberdade que eles transmitiam. Mesmo com as restrições atuais à publicidade de tabaco, a lembrança desses comerciais ainda ressoa no imaginário popular.

Parmalat: a campanha que virou febre nacional

No final dos anos 90, a Parmalat lançou uma campanha com crianças vestidas de animais que rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. Os comerciais promoviam o consumo de leite de forma divertida, gerando filas nas lojas para quem queria os bichinhos de pelúcia que vinham junto. Essa ação não só promoveu a marca, mas também ajudou a criar um laço de afeto entre pais e filhos.

Chocolate Surpresa: figurinhas e colecionáveis

O Chocolate Surpresa trouxe uma inovação ao unir o gosto do doce com o prazer de colecionar figurinhas de animais. Nos anos 80 e 90, a troca e o acúmulo dessas figurinhas geraram um verdadeiro movimento entre crianças, tornando o produto um sucesso de vendas.

Danoninho: “vale por um bifinho”

A marca Danoninho também se destacou com o slogan “Danoninho vale por um bifinho”, que se tornou um mantra para muitos pais preocupados em oferecer alimentos saudáveis às suas crianças. Os comerciais exploravam o cotidiano familiar, reforçando a confiança e o carinho que existia entre pais e filhos.

Telesp: a comunicação antes do celular

As propagandas da Telesp não ficaram atrás, capturando o olhar de quem vivia análoga à comunicação por telefone fixo. Elas exploravam a importância dos contatos pessoais, destacando a conexão emocional que se estabelecia ao telefone, antes da era dos smartphones.

Impacto cultural dos comerciais dos anos 80 e 90

Essas campanhas, com seus jingles marcantes e frases inesquecíveis, ajudaram a construir uma memória coletiva que ainda ecoa nos dias atuais. O impacto dessas mensagens é sentido nas redes sociais, onde reprises e memes trazem à tona a nostalgia daquela época. Quem não sente uma pontinha de saudade ao lembrar de algum desses comerciais?