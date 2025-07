Concurso CNU: vagas do bloco 2 e dicas de preparação

Quem deseja ingressar no serviço público federal através do Concurso Nacional Unificado (CNU) tem até o dia 20 de julho para realizar sua inscrição na segunda edição deste ano. O concurso deste ano abrange nove blocos temáticos, sendo o bloco 2 dedicado às áreas de cultura e educação, com salários iniciais que podem alcançar até R$ 7.710,83.

Este bloco disponibiliza 130 vagas em 11 órgãos federais, incluindo instituições como a Fundação Joaquim Nabuco, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Fundação Nacional de Artes (Funarte). As oportunidades abrangem várias formações nas ciências humanas, como pedagogia, biblioteconomia, museologia, história e comunicação social.

Para que os candidatos se preparem adequadamente, é importante entender os eixos temáticos que compõem as provas. Os conteúdos são organizados em cinco eixos principais:

Gestão do conhecimento e comunicação: aborda temas como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei de Acesso à Informação e a comunicação pública. Políticas públicas de educação: inclui conhecimentos sobre legislação educacional, educação à distância e políticas de integração entre ensino, pesquisa e extensão. Políticas públicas de cultura: foca no sistema e plano nacional de cultura e na gestão cultural. Pesquisa: discute metodologias de pesquisa, tipos de dados e ética na pesquisa aplicada. Avaliação: envolve análise de indicadores e métodos quantitativos de avaliação de políticas públicas.

Os candidatos interessados na área de educação devem concentrar seus estudos em políticas públicas e pesquisa educacional. É essencial ter domínio sobre a legislação educacional, principalmente a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), além de conhecer a aplicação prática dessas normas.

Os temas interdisciplinares, como políticas públicas e avaliação institucional, também são relevantes. A recomendação é utilizar documentos de instituições oficiais, como o Inep e a Enap, para adquirir conhecimentos fundamentais.

Outro ponto importante é a interpretação do conteúdo legal. Para esta edição do CNU, a prova não exigirá apenas a memorização das leis, mas a capacidade de aplicar essas normas em casos práticos. Portanto, é crucial que os candidatos compreendam bem, por exemplo, o novo decreto sobre educação a distância, que ainda não foi cobrado em outras provas.

Os cargos disponíveis no bloco 2 diferem dos concursos tradicionais. Os profissionais aprovados atuarão em espaços institucionais, contribuindo para a formulação e gestão de políticas públicas educacionais, em vez de lecionar diretamente em escolas.

Os principais erros que candidatos cometem na preparação incluem não praticar questões da banca e não estudar todos os conteúdos do edital. É fundamental abordar tanto as áreas de educação quanto temas relacionados à cultura, pois todos são importantes para o desempenho no concurso.

A preparação para as áreas de cultura deve incluir um entendimento sobre legislação e direitos culturais, baseando-se em questões técnicas relacionadas ao Sistema Nacional de Cultura e instrumentos de fomento.

Os seguintes órgãos estão com vagas disponíveis no bloco 2, com salários variados, dependendo da formação acadêmica:

Comando da Marinha : Técnico em comunicação social – R$ 5.982,49 (5 vagas)

: Técnico em comunicação social – R$ 5.982,49 (5 vagas) Enap : Técnico em assuntos educacionais – R$ 5.982,49 (11 vagas)

: Técnico em assuntos educacionais – R$ 5.982,49 (11 vagas) Fundação Biblioteca Nacional : Técnico em documentação 1 – R$ 5.982,49 (11 vagas)

: Técnico em documentação 1 – R$ 5.982,49 (11 vagas) Fundação Cultural Palmares : Pesquisador – R$ 5.982,49 (10 vagas)

: Pesquisador – R$ 5.982,49 (10 vagas) Fundação Joaquim Nabuco : Pesquisador – R$ 7.710,83 (20 vagas)

: Pesquisador – R$ 7.710,83 (20 vagas) Funarte : Várias funções com salários de R$ 5.982,49 (várias vagas)

: Várias funções com salários de R$ 5.982,49 (várias vagas) Iphan : Várias funções com salários de R$ 5.982,49 (várias vagas)

: Várias funções com salários de R$ 5.982,49 (várias vagas) Ministério da Saúde: Analista em ciência e tecnologia – R$ 7.710,83 (vagas limitadas)

Calendário do CNU 2025:

Inscrições : 02 a 20 de julho de 2025 (pagamento até 21 de julho)

: 02 a 20 de julho de 2025 (pagamento até 21 de julho) Prova objetiva : 05 de outubro de 2025

: 05 de outubro de 2025 Convocação para prova discursiva : 12 de novembro de 2025

: 12 de novembro de 2025 Envio de títulos : 13 a 19 de novembro de 2025

: 13 a 19 de novembro de 2025 Prova discursiva : 07 de dezembro de 2025

: 07 de dezembro de 2025 Classificação final: Prevista para 30 de janeiro de 2026

Os interessados devem se preparar bem e ficar atentos às datas e conteúdos exigidos para maximizar suas chances de sucesso no concurso.