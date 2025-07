Kelly Osbourne anuncia noivado após pedido emocionante em show

No último sábado, durante o show de despedida de Ozzy Osbourne com a banda Black Sabbath, um momento especial ocorreu nos bastidores. Sid Wilson, parceiro de Kelly Osbourne e integrante da banda Slipknot, surpreendeu a filha do cantor ao fazer um pedido de casamento.

O evento aconteceu no Villa Park, em Birmingham, onde Ozzy se apresentou pela última vez. Com a presença de toda a sua família, Sid escolheu esse momento marcante para pedir a mão de Kelly em casamento. Após a proposta, Kelly compartilhou um vídeo em suas redes sociais, brincando: “Oh, isso aconteceu ontem!”.

No vídeo, sua mãe, Sharon Osbourne, aparece tentando manter o silêncio enquanto Sid se prepara para se ajoelhar e fazer a proposta. Ozzy, o pai da noiva, fez uma piada antes do momento romântico, perguntando: “Você não está se casando com minha filha, está?”. A situação descontraída promoveu risadas, e Sid declarou seu amor a Kelly, dizendo que nada o deixaria mais feliz do que passar o resto da vida ao lado dela. Ele então fez a pergunta: “Kelly, você quer se casar comigo?”. Ozzy, emocionado, pediu para ver o anel, enquanto Sharon aplaudia. Kelly não hesitou e pulou para os braços de Sid, visivelmente encantada.

Logo após o pedido, amigos de Kelly nas redes sociais a parabenizaram. Rylan comentou: “OMG KEL!!! Parabéns!”, e Jonathan Cheban acrescentou: “INCRÍVEL. AMO VOCÊ MOCHIE! Parabéns!!!”.

Horas antes dessa grande surpresa, Kelly expressou sua emoção em relação ao show de seu pai, compartilhando fotos e dizendo que o evento foi mágico. Ela agradeceu aos fãs e a todos que compareceram para apoiar Ozzy em sua despedida, ressaltando que foi um momento especial para a família.

Kelly, de 40 anos, e Sid, de 47, iniciaram seu relacionamento em 2022 e são pais de Sidney, que nasceu em novembro de 2023. Embora Kelly tenha mencionado em entrevistas que não considera o casamento uma prioridade, ela está disposta a se casar com Sid por ser algo que ele deseja.

O casal está atualmente planejando o futuro e considerando se devem se mudar de volta para o Reino Unido, especialmente após o retorno dos pais de Kelly ao país. Ela comentou sobre o desejo de oferecer ao filho uma educação diferente, elogiando o sistema escolar britânico.

Além de seus planos familiares, Kelly tem falado abertamente sobre sua saúde e seu recente processo de perda de peso após a gravidez. Ela negou o uso do medicamento Ozempic, afirmando que sua perda de peso foi resultado de mudanças na dieta.

A apresentação de Ozzy Osbourne no Villa Park teve grande repercussão, reunindo 42 mil fãs. O evento marca a despedida do cantor, que, apesar de problemas de saúde, continua dedicando-se à música. Essa última apresentação foi muito emotiva, capturando a essência da jornada de Ozzy e sua relação com os fãs ao longo dos anos.