Origem do vidro laranja encontrado na Lua é esclarecida após 50 anos

Após mais de 50 anos de mistério, os cientistas finalmente desvendaram a origem do vidro laranja encontrado na Lua. Isso aconteceu durante a missão Apollo 17, que ocorreu em dezembro de 1972. A equipe envolvida nessa pesquisa é composta por especialistas das universidades Brown, Harvard e Washington, em St. Louis. Eles conseguiram entender melhor a composição e o modo de formação desse material intrigante. A publicação completa estará disponível apenas em setembro de 2025, na revista Icarus.

### Vidro laranja lunar: o início do mistério

Durante a famosa missão, os astronautas trouxeram uma série de amostras do solo lunar, especialmente da região conhecida como Vale Taurus-Littrow. Um dos materiais que chamou a atenção foi um conjunto de pequenas esferas de vidro alaranjado, algumas com tons mais escuros. A maioria dessas esferas mede menos de 1 milímetro, e por muitos anos, sua origem e composição foram um verdadeiro enigma para os especialistas. Na ocasião, pensava-se que elas poderiam ser resultado de atividade vulcânica da Lua, mas as informações eram limitadas.

### Avanços tecnológicos permitiram a análise inédita

A solução desse mistério só foi possível graças a avanços recentes em tecnologia. A equipe, liderada pelo geoquímico Thomas Williams, juntamente com o físico Ryan Ogliore, usou ferramentas inovadoras para examinar as amostras. Uma das principais tecnologias utilizadas foi a NanoSIMS 50, uma microssonda iônica que permite análises de alta precisão. Isso possibilitou que os cientistas analisassem a estrutura interna das esferas em detalhes impressionantes.

Eles também utilizaram outras técnicas, como tomografia de sonda atômica e microscopia eletrônica, para obter uma visão mais clara sobre a composição química das amostras. O que encontraram foi surpreendente: depósitos de nanominerais formados no estado gasoso, indicando uma origem vulcânica violenta para o vidro laranja.

### Composição e importância do vidro laranja na Lua

Após análises detalhadas, foi possível determinar que as esferas de vidro contêm um composto predominante chamado esfalerita nano policristalina. Esse mineral possui traços de zinco, ferro e enxofre, elementos raros na superfície lunar. Os pesquisadores sugerem que esse vidro se formou a partir de gases vulcânicos emitidos durante explosões que ocorreram entre 3,6 e 3,3 bilhões de anos atrás. De acordo com Ryan Ogliore, essas esferas são como cápsulas do tempo, preservando informações valiosas sobre a história geológica da Lua.

### Cuidados durante a análise das amostras lunares

Um ponto crucial da pesquisa foi garantir que as amostras não fossem contaminadas durante a análise. O contato com o oxigênio do ambiente terrestre poderia alterar a composição dos minúsculos minerais presentes. Para evitar isso, os cientistas se concentraram em extrair fragmentos das camadas mais profundas das esferas. Esse cuidado foi essencial para garantir a precisão dos resultados.

As descobertas indicam que o interior da Lua é muito diferente do que conhecemos na Terra. O vidro laranja se formou quando a lava das erupções vulcânicas esfriou rapidamente ao entrar em contato com o vácuo lunar. Ogliore comparou essa situação a erupções explosivas, semelhantes às que ainda acontecem atualmente em vulcões do Havaí, evidenciando assim a complexidade do ambiente lunar.

### Contas de vidro lunar como túnel do tempo

Além de esclarecer a origem desse vidro, as contas também se mostraram um verdadeiro “túnel do tempo” para estudos de vulcanologia lunar. A análise detalhada permitiu observar diversas mudanças nas erupções ao longo da história da Lua, oferecendo pistas sobre sua evolução. Para os cientistas, investigar essas variações é como consultar o diário de um vulcanólogo antigo da Lua.

A pesquisa ainda não acabou. Os cientistas planejam analisar as nuvens de gás liberadas durante aquelas erupções passadas e descobrir se o magma lunar possui características semelhantes em diferentes regiões. Essas informações podem revelar novos detalhes sobre a origem e o desenvolvimento da Lua.

### Novas pistas sobre o passado e futuro lunar

A descoberta sobre o vidro laranja encerra um longo capítulo de incertezas. Essa conquista destaca a importância das tecnologias de ponta na resolução de mistérios científicos que perduram há décadas. Com as novas ferramentas e futuras missões espaciais, fica a expectativa: qual será o próximo enigma lunar a ser desvendado?