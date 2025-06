Cinco frutas consideradas as melhores do mundo

Um estudo da Universidade William Paterson, nos Estados Unidos, trouxe à tona quais frutas são as mais poderosas para a nossa saúde. Ele destaca cinco opções, cada uma com seus nutrientes essenciais e muitos benefícios, que vão desde fortalecer a imunidade até cuidar do coração.

Limão

O limão lidera essa lista por causa de sua alta concentração de vitamina C, com 53 mg a cada 100 gramas. Além disso, ele ainda traz cálcio, magnésio e potássio na sua composição. Essa frutinha é ótima para dar um up no sistema imunológico e ajuda na absorção de ferro, o que é essencial para prevenir a anemia.

Morango

Agora vamos falar do morango, que também se destaca com 62 mg de vitamina C por 100 gramas. Com uma generosa quantidade de ácido fólico, ferro e magnésio, ele é um ótimo parceiro na produção de colágeno, que fortalece a pele e ajuda na formação das células do sangue. E quem não ama um moranguinho?

Laranja

A laranja é super famosa e não é à toa! Ela tem um papel importante na saúde do coração. Cheia de vitamina C, potássio e magnésio, essa fruta ajuda a regular a pressão arterial, o que é fundamental para o bem-estar cardiovascular. Além disso, consumir laranja regularmente pode melhorar a absorção de outros nutrientes.

Toranja

A toranja, que é um tipo de híbrido entre pomelo e laranja, não fica atrás. Ela é rica em vitamina A e betacaroteno, nutrientes que ajudam a proteger a visão e a fortalecer o sistema imunológico. Suas propriedades antioxidantes também se destacam, e isso vem da sua linda pigmentação natural.

Amora

Por fim, temos a amora, uma estrela quando se trata de antioxidantes. Com cálcio, potássio e magnésio, ela é repleta de antocianinas, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo e a prevenir danos às células, contribuindo assim na proteção contra doenças cardíacas.

Conexão entre frutas e saúde intestinal

Essas frutas não só oferecem benefícios individuais, mas também são essenciais para manter uma microbiota intestinal saudável. A Organização Mundial da Saúde recomenda incluir frutas e vegetais na dieta todos os dias, pois isso é fundamental para fortalecer a imunidade e promover um bem-estar geral.

O estudo da Universidade William Paterson reforça a necessidade de incluir essas frutas na nossa rotina. Priorizar essas opções pode ser a chave para uma saúde equilibrada e vibrante.