SBT escolhe João Silva para aumentar a audiência noturna

Já está disponível a primeira chamada oficial do “Programa do João”, nova atração que será apresentada por João Silva no SBT. O programa estreia no dia 9 de agosto, logo após o “Programa da Virgínia”, por volta da meia-noite.

Na chamada, a emissora mantém o suspense e não revela muitos detalhes sobre o que o público pode esperar na estreia. João aparece caminhandono estacionamento da emissora e convida todos a assistirem a essa nova fase em sua carreira.

Apesar do sigilo sobre o conteúdo do programa, é confirmado que João gravou entrevistas com personalidades conhecidas da emissora, como Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega e Virgínia Fonseca. A produção também está tentando incluir uma participação especial de Fausto Silva, pai de João. A ideia é que Fausto envie uma mensagem de incentivo ao filho, mesmo que não consigam gravar uma entrevista. Esse gesto busca trazer um clima emocional e familiar ao início da carreira de João no SBT, ressaltando a importância do legado televisivo.

### Da Band ao SBT: Uma nova oportunidade

Antes de se juntar ao SBT, João Silva teve uma experiência curta na Band. Seu programa estreou em 2024 nas noites de sábado, onde obteve 1,2 ponto no Ibope. No entanto, foi transferido para os domingos, e a audiência caiu para 0,7 ponto. Em 2025, a situação piorou, com uma média de apenas 0,5 ponto, levando ao fim do programa no final do ano.

Agora, no SBT, as expectativas são mais otimistas. A nova faixa de exibição, após a meia-noite, deve enfrentar menos competição, especialmente da Record TV, que apresenta conteúdos religiosos neste horário e geralmente tem baixa audiência. A meta da emissora é alcançar a vice-liderança na faixa, com um programa leve e moderno voltado para o público jovem.

### Um novo estilo, mantendo a tradição

A nova proposta busca mostrar um João mais espontâneo e descontraído, conectando-se com o público digital. Ao mesmo tempo, o programa pretende manter a memória afetiva associada ao sobrenome Silva na televisão brasileira. O formato vai misturar humor, entrevistas e conteúdo de bastidores, utilizando uma linguagem que dialogue com as redes sociais, sem perder a essência do que o SBT sempre valorizou.