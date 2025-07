Olimpíada de Matemática reconhece quase 8.500 estudantes do Brasil

Na última segunda-feira, 30 de outubro, aconteceu a cerimônia de premiação da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que destacou o desempenho de estudantes de todo o Brasil. Ao todo, 8.496 alunos, de instituições tanto públicas quanto privadas, foram premiados com medalhas. Além disso, 51.002 estudantes receberam certificados de menção honrosa.

A olimpíada contou com a participação de estudantes de 5.564 municípios, o que representa 99,9% do território nacional. No total, foram 56.513 instituições envolvidas nesta edição do evento.

Dentre os premiados, 683 estudantes conquistaram medalhas de ouro, 1.962 ganharam medalhas de prata e 5.851 receberam medalhas de bronze. Observando a distribuição, 500 medalhas de ouro foram conquistadas por alunos da rede pública, em comparação a 183 da rede privada. O estado de São Paulo foi o que obteve o maior número de medalhas de ouro (158), seguido por Minas Gerais com 93 e o Rio Grande do Sul com 71.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), este ano a olimpíada teve um recorde de participação, com mais de 18,5 milhões de estudantes envolvidos. O evento ocorreu em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro e foi promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a importância da olimpíada para a vida dos jovens. Ela comentou que a matemática pode ser uma disciplina acessível, desde que sejam oferecidos métodos de ensino que desmistifiquem suas complexidades. A ministra ressaltou o envolvimento das famílias e a paixão dos alunos pelo aprendizado.

Os estudantes medalhistas também terão a oportunidade de se inscrever no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), onde poderão aprofundar seus conhecimentos em matemática. Aqueles que estudam em escolas públicas receberão uma bolsa mensal de R$ 300.

O diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, falou sobre a importância do evento como uma política pública bem-sucedida que já transforma vidas há 20 anos e manifestou a intenção de continuar com esse trabalho nos próximos anos.

Além disso, durante a cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou o lançamento do programa “Compromisso Nacional Toda Matemática”. Este novo programa visa melhorar a qualidade do ensino de matemática nas escolas e o desempenho dos alunos. Santana mencionou que o último relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) revelou que mais de 70% dos estudantes de 15 anos não têm um aprendizado adequado na disciplina, apontando assim os desafios que o Brasil enfrenta.

O ministro destacou que o programa será formado com contribuições de professores, dirigentes escolares e secretários de educação. O objetivo é reduzir desigualdades regionais e integrar os sistemas de avaliação educacional para subsidiar decisões nas redes de ensino.